Жириновского назвал «произволом» решение засчитать «Оренбургу» поражение

https://static.news.ru/photo/73bdf7e6-bac1-11ea-b8b7-fa163e074e61_660.jpg Владимир Жириновский Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал решение засчитать «Оренбургу» техническое поражение в игре 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара».

Он напомнил, что матч не состоялся из-за случаев заражения коронавирусом в оренбургской команде.

Опять мы наблюдаем спортивный произвол, — написал политик в своём Telegram-канале.

По его словам, в Российский футбольный союз уже поступало обращение по схожей проблеме, когда «обескровленную коронавирусом команду „Ростов“ разгромили в Сочи».

Жириновский призвал прекратить такое «дикое отношение» к спортсменам, подчеркнув, что если команда не может выступит из-за болезни игроков, то встречу необходимо переносить на более поздний срок. Он добавил, что если ситуация не изменится, то нужно будет задуматься о смене руководства РФС.

Как писал NEWS.ru, ранее контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза принял решение о том, что срыв матча против «Краснодара» стал причиной технического поражения «Оренбурга» со счётом 0:3 в 24-м туре чемпионата РПЛ.

Согласно данным организации, встреча сорвалась из-за заболевания коронавирусом около 10 игроков, а также персонала команды. О своём решении не проводить домашний матч против «Краснодара» «Оренбург» сообщил футбольным властям перед стартом 24-го тура. Заражение удалось выявить 25 июня — тогда инфекцией заразились шесть игроков и два сотрудника команды. В настоящее время команда находится на двухнедельном карантине.