Зарплата Дзюбы по новому контракту с «Зенитом» превысит €3 млн в год

https://static.news.ru/photo/318f33ea-cc40-11ea-89c7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Зарплата форварда сборной России Артёма Дзюбы по новому контракту с «Зенитом» составит €3,6–3,7 млн в год. Такую информацию сообщил источник издания «Спорт-Экспресс».

По его словам, о подписании соглашения с нападающим объявят после финала Кубка России против «Химок». Он состоится 25 июля 2020 года. Контракт будет заключён на два года с возможностью продления ещё на сезон. По оценкам аналитиков, доход Дзюбы остался на прежнем уровне.

Ранее форвард высказался о кубковой победе над «Спартаком». Игра проходила в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и завершилась победой хозяев поля со счётом 2:1.

NEWS.ru сообщал, что Дзюба посоветовал не выходить из дома из-за коронавируса. Также нападающий порекомендовал избегать скопления людей и соблюдать правила личной гигиены.