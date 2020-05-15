Юран поддержал решение о завершении сезона ФНЛ

https://static.news.ru/photo/3b6d1bf2-96b2-11ea-85dc-fa163e074e61_660.jpg Сергей Юран Фото: fckhimki.com

Главный тренер футбольного клуба «Химки» Сергей Юран считает, что возобновление сезона станет для болельщиков отдушиной.

В первую очередь они [РФС и РПЛ] отталкивались от всех моментов, приводили консультации — не с бухты-барахты принимали решения. Его принимали люди, владеющие большей информацией в том числе в отношении эпидемиологической ситуации, чем мы с вами. Для болельщиков, телезрителей возобновление сезона станет эмоциональной отдушиной, — сказал Юран корреспонденту NEWS.ru.

По его словам, очень хорошо, что у команд в течение игры будет возможность проводить пять замен, это поможет футболистам постепенно вернуться к привычным кондициям.

Меня больше всего изначально беспокоила безопасность футболистов — не хотелось, чтобы кто-то заболел коронавирусом. Но, видимо, все эти моменты смогли учесть. Риск есть всегда. Можешь выйти на улицу и подвернуть голеностоп случайно — никто не застрахован, — добавил он.

Кроме того, наставник подмосковного клуба, который со следующего сезона сможет играть в высшем дивизионе при успешном прохождении лицензирования, отметил что РПЛ стремилась довести сезон до конца из-за телетрансляций, финансовых приходов в клубы и спонсоров.

В первой лиге такого нет. У нас было сыграно практически 85 процентов игр. Поэтому говорить про спортивный принцип не нужно, он как раз учтён. Команды, которые имеют какие-то задачи, не ставят их за 10 туров до конца чемпионата. Это делается с самого начало. Если бы было сыграно только процентов 30-40 от всех матчей, я бы тоже сказал: «Извините, ребята, а где спортивный принцип?». А в нашем случае [речь идёт о ФНЛ] абсолютно верное решение. Кто мешал каким-то командам, с самого начала решать свои задачи? Никто, — завершил Юран.

Ранее Исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение возобновить чемпионат России с 21 июня и объявил о досрочном завершении первенств Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), писал NEWS.ru.