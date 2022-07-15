Владелец «Спартака» отреагировал на смерть Ярцева Владелец «Спартака» Федун заявил, что новость о смерти Ярцева его прибила

Фото: vk.com/fcsm_official

Леонид Федун

Владелец «Спартака» Леонид Федун отреагировал на смерть бывшего тренера сборной России Георгия Ярцева. Он заявил, что ничто не предвещало его смерти, «Спорт-экспресс».

Новость о смерти Ярцева меня просто прибила. Только недавно мы с ним общались. Он приезжал к нам на базу, общался с командой, рассказывал анекдоты из жизни... Вообще ничто не предвещало такого, — заявил Федун.

Также Федун выразил соболезнования близким и почитателя таланта Ярцева. Он отметил, что запомнил, каким потрясающим футболистом он был.

О смерти Георгия Ярцева стало известно 15 июля. В качестве тренера Ярцев возглавлял московские клубы «Спартак», «Динамо», «Торпедо». Он был наставником волгоградского «Ротора», а также молдавского «Милсами». Под его руководством «Спартак» стал чемпионом страны в 1996 году. Также специалист возглавлял сборную России, с которой пробился на чемпионат Европы — 2004.

Ранее бывший нападающий московского «Спартака» Александр Козлов, в последнее время выступавший за «Зоркий» (Красногорск), ушел из жизни. Ему было 29 лет.