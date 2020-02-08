Летом футболисты из стран ЕАЭС перестанут считаться легионерами в России, и это уже определённым образом сказывается на интересе к ранее не очень хорошо изведанному рынку — казахстанскому. Помимо того, что в этой стране заканчивал свою блестящую карьеру Андрей Аршавин, широкому кругу болельщиков о футболе Казахстана мало что известно.

Но уже в январе Исламбек Куат подписал контракт с «Оренбургом», а главная звезда чемпионата Казахстана Бауыржан Исламхан побывал на просмотре в «Зените». Бывший вратарь «Спартак-Нальчика» и одноклубник Андрея Аршавина по «Кайрату», а ныне сокурсник экс-игрока сборной России по программе UEFA MIP Давид Лория считает, что в его стране есть ещё талантливые исполнители, способные проявить себя в РПЛ.

— У нас особый статус игроков из ЕАЭС действует с этого года, так как чемпионат в Казахстане играется по системе «весна — осень». Поэтому мы чуть раньше поймём, к чему это приведёт и какие тенденции стоит ожидать в будущем. Но уже сейчас могу сказать, что футболистов из России, Беларуси и Армении в нашей лиге заметно прибавилось. Клубы охотно подписывают всех, кто способен усилить их и устраивает по финансовым запросам. Тот же Давид Юрченко уже стал игроком «Шахтёра» из Караганды, есть также ряд чуть менее известных игроков, преимущественно из Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Слышал про интерес «Тобола» к голкиперу «Тамбова» Шелии.

— Полузащитник сборной Казахстана Исламбек Куат подписал контракт с «Оренбургом». Как считаете, сможет ли он закрепиться в РПЛ?

— Мало в ком я так уверен, как в этом парне. Исламбек обладает очень сильным характером, он боец до мозга костей, на поле настоящий пахарь и не боится трудностей. Главное, чтобы было доверие тренера. Ему адаптироваться будет легче, так как в команде играет серб Джордже Деспотович, с которым они знакомы по «Кайрату». Хотя и без него он вполне справится. Скажем так, он не из робкого десятка.

— Другой ваш соотечественник Бауыржан Исламхан попробовал свои силы на просмотре в «Зените». Что не устроило в нём петербуржцев?

— Не думаю, что он не подошёл по каким-то игровым или индивидуальным качествам, потому что парень технически оснащён очень хорошо, что отмечал и главный тренер Сергей Семак. Думаю, что «Зениту» просто схематически нужен игрок другого профиля. Все же его использовали на позиции левого полузащитника, а это не родное амплуа Бауыржана. С другой стороны, он не был котом в мешке, в «Зените» прекрасно понимали, кто к ним едет, так как Исламхана очень хорошо знают Андрей Аршавин и Анатолий Тимощук, оба были его партнёрами по команде, а он даже был их капитаном. Скорее причины кроются в другом. Думаю, что они ещё могут вернуться к этому варианту летом, пока Исламхан уехал играть в ОАЭ, но подписал контракт лишь на пять месяцев.

Бауыржан Исламхан (слева) alainclub.ae

— Два года назад «Уфа» подписала нападающего Еркебулана Сейдахмета, которого прозвали «Казахским Месси». Почему не получилось у этого парня?

— Моё мнение — слишком рано он уехал в столь серьёзный клуб. Понимаете, в Казахстане он стал звездой в одночасье, будучи ещё школьником. А через год уже присоединился к клубу из РПЛ. Слишком быстрый переход от юношеского футбола во взрослый. Думаю, что его организм просто не был готов к таким нагрузкам. Да и психологический момент сыграл свою роль: слишком много было шума вокруг него, хотя пацан еще толком и 30 матчей в чемпионате Казахстана не провёл. Он ЕГ сдавал, когда его одноклубники рубились в чемпионате. А спустя полгода — «Уфа». Нелегко справиться с таким давлением. Поэтому пошла череда травм. А так, он футболист весьма одарённый, есть сильные качества — скорость, резкость, техника. В общем, талантлив. Сами понимаете, в «Уфе» умеют распознавать талант, этот клуб заточен на это.

— Это лучшие игроки Казахстана или летом можно ждать новых потенциальных игроков РПЛ?

— Дело в том, что большинство сильнейших казахстанских футболистов выступают в «Астане» и «Кайрате», а эти клубы по своему уровню ничем не уступают многим представителям РПЛ. К тому же, у всех действующие контракты, поэтому летом легко заполучить кого-то будет не так просто. Поэтому, не думаю, что стоит ждать целый десант наших игроков. Возможно, один-два молодых игрока могут поехать на просмотр, если российские клубы посчитают их перспективными. Примерно, как тот же Акмаль Бахтияров из «Сочи». Это игрок на перспективу.

iambakhtiyarov/instagram.com

— Поговорим еще об одном казахстанце в РПЛ — Бактиёре Зайнутдинове из «Ростова».

— Если Сейдахмета называли «Казахским Месси», то Зайнутдинов, — скорее, «Казахский Роналду». Он очень атлетичен, универсален и работоспособен. Осенью, оправившись от травмы, он выдал хороший отрезок за «Ростов», забил «Спартаку». Если Валерий Карпин будет ему доверять, то Бактиёр сделает всё, чтобы оправдать его. Кстати, они с Сейдахметом из одного города и вместе начинали карьеру в «Таразе». Но Зайнутдинов дальше перебрался в «Астану» и окреп там, как физически, так и ментально. Набрался опыта международных матчей, играл и забивал в Лиге Европы. Поэтому и адаптироваться в России ему было проще.

— В «Кайрате» вы застали Аршавина.

— К сожалению, не удалось поиграть с ним подольше. Что сказать, на поле он настоящий мастер и профессионал. В тренировочном процессе очень требовательный. А в быту — душа компании. Там где он — всегда смех и веселье. Вы бы видели, как его провожали клуб и болельщики после его последнего матча в майке «Кайрата»! Он за три года влюбил в себя фанатов.

— Сейчас вы учитесь на курсах UEFA MIP вместе с тем же Андреем Аршавиным и Алексеем Смертиным. Готовите себя к новой карьере?

— Да, в прошлом году был вынужден завершить карьеру игрока из-за травмы. И хотя я всегда знал, что останусь работать в футболе, но не до конца понимал, какое именно направление выбрать. Потом понял, что хочу быть менеджером, и решил получить необходимые знания. К этому вопросу нужно подойти фундаментально, поэтому решил поступать на курсы от UEFA. После трёх модулей понимаю, что поступил правильно. Уже многое почерпнул для себя. И практически сразу понял, чего не хватает казахстанскому футболу.

Давид Лория (в центре) Michal Nowak/imago sportfotodienst/Global Look Press

— И чего же?

— Умения планировать, жить будущим, а не сегодняшним днём. К сожалению, в Казахстане лишь «Кайрат» работает с прицелом на будущее. Ну и «Астана» старается соответствовать европейским стандартам. А эта программа даёт многое: как должен быть устроен футбол, как должны быть отлажены все процессы. Не зря ведь на эти курсы поступили Кака, Дидье Дрогба, Джон О’Ши, Стилян Петров, Эмиль Хески, Жулио Сезар и многие другие звёзды. Кстати, ваш новый начальник судейского комитета Виктор Кашшаи — тоже наш сокурсник. Ещё есть бывший игрок «Спартака» Ким Чельстрём. В общем, группа у нас мощная.

— Недавно вашему курсу читал лекцию Арсен Венгер.

— Знаю, о чём спросите — много ли они общались с Аршавиным, о чём беседовали и так далее, угадал? Конечно же чувствовалось, что они рады видеть друг друга. Шутили по-доброму, тепло пообщались. Венгер, конечно же, глыба! Если честно, не знай я его, предположил бы, что это какой-нибудь профессор. У него все заточено на науке. Было очень интересно слушать его, много нового почерпнул для себя.