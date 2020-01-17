Полузащитник сборной Казахстана Бауыржан Исламхан приехал на тренировочные сборы петербургского футбольного клуба «Зенит» в Катаре.
Футболист находится в статусе свободного агента и будет находиться в расположении «Зенита» на просмотре, сообщает пресс-служба клуба.
Исламхан является четырёхкратным обладателем Кубка Казахстана, на протяжении последних шести сезонов он выступал за «Кайрат».
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