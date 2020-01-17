https://static.news.ru/photo/b2f88380-3949-11ea-9edd-fa163e074e61_660.jpg Бауыржан Исламхан Фото: Вячеслав Евдокимов/fc-zenit.ru

Полузащитник сборной Казахстана Бауыржан Исламхан приехал на тренировочные сборы петербургского футбольного клуба «Зенит» в Катаре.

Футболист находится в статусе свободного агента и будет находиться в расположении «Зенита» на просмотре, сообщает пресс-служба клуба.

Исламхан является четырёхкратным обладателем Кубка Казахстана, на протяжении последних шести сезонов он выступал за «Кайрат».

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