Василий Уткин оценил отказ Дании пускать российских болельщиков

https://static.news.ru/photo/a1a0b16e-c2d4-11eb-b91f-96000091f725_660.jpg Василий Уткин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Блогер Василий Уткин отреагировал на новость о запрете Дании впускать российских болельщиков на матчи чемпионата Европы — 2020 по футболу. По его словам, в этом нет ничего особенного.

Не очень понимаю, как это может быть критично для российских болельщиков. Что, уже куплены места, билеты? Сейчас такое время, вдруг «бах» и всё. Накануне майских праздников Россия отменила авиасообщение с Турцией. Я думаю, после этого пострадало большее количество людей. Обошлось без народных волнений, и всё это перенесли спокойно, — сказал Уткин в разговоре с NEWS.ru.

Дания так поступила по тем же самым причинам, и, как добавляет блогер, подобное происходит повсеместно. Он назвал коронавирус «опасным и жестоким».

Ранее генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев направил письмо генеральному директору Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мартину Каллену. В обращении он выразил обеспокоенность подобным решением. Более того, Алаев попросил как можно быстрее разрешить этот вопрос и предложить альтернативные варианты.