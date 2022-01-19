В тени Пеле: история незаслуженно забытого футболиста Вавы

Бразилия подарила миру сотни звёзд мирового футбола, но Эдвалду Изидиу Нету, больше известный как Вава, был одним из первых представителей страны, получивших международное признание. Сейчас имя форварда находится в тени других легендарных бразильцев, что никак нельзя назвать заслуженным. Рассказываем подробнее о жизни и карьере великого игрока.

Клубная жизнь

Вава родился в городе Ресифи на северо-востоке страны. Семья, что типично для Бразилии, не была богатой, поэтому главным развлечением в детстве будущей звезды стал уличный футбол. Вава, как и все мальчишки, хотел играть в нападении, и у него это действительно хорошо получалось.

Профессиональную карьеру Вава начал в местном «Спорт Ресифи», который сумел привести к званию чемпиона штата. Успехи молодого форварда заметили в «Васко да Гама», и уже в возрасте 17 лет он оказался в Рио-де-Жанейро. За семь лет выступлений за «чёрно-белых» Вава наколотил 150 голов и трижды выиграл чемпионат штата. Он стал по-настоящему культовым игроком клуба из Рио и в итоге получил предложение из Европы.

Вава переехал в Мадрид, где выступал за мадридский «Атлетико», который смог существенно увеличить заработок форварда. За три сезона в столице Испании Вава сыграл в 71 матче, забив 31 гол. Легендой Мадрида ему стать не удалось, зато при непосредственном участии нападающего «матрасники» завоевали два Кубка Испании.

После «Атлетико» Вава на пару лет вернулся на родину, где вместе с «Палмейрас в очередной раз выиграл чемпионат штата. С 1964-го в карьере Вавы начался долгий зарубежный период: он успел поиграть за мексиканские «Америку» и «Торос Неса», испанский «Эльче» и даже «Сан-Диего Торос» из США. В Америке в то время только начинали развивать футбол.

Заканчивал карьеру Вава на родине. Это произошло в клубе «Португеза Деспортос» в 1969 году. На тот момент нападающему было 35 лет. Болельщикам он запомнился нацеленностью на ворота, агрессивностью, неуступчивостью и прекрасным голевым чутьём.

Россыпь титулов

Мировую известность Вава получил, выступая за сборную Бразилии. Впервые он оказался в национальной команде в 1952 году, но ключевым футболистом команды стал ближе к 1958-му, когда сборной предстояло сыграть на чемпионате мира в Швеции.

Эдвалду Изидиу Нету / Вава wikipedia.org

Подвиги Вавы на мундиале начались с заключительной встречи группового этапа со сборной СССР (2:0), где два мяча форварда решили исход игры. Затем Вава забил один из мячей в ворота Франции (5:2), а напоследок принял активное участие в разгроме шведов в решающем матче турнира. Вава отметился дублем, который помог установить всё тот же счёт 5:2 в пользу бразильцев и принести команде первый в её истории титул. Форвард в общей сложности забил пять мячей на турнире, более результативным среди бразильцев оказался только Пеле с шестью голами.

Спустя четыре года Вава повторил триумф со сборной Бразилии на чемпионате мира в Чили. На этот раз форвард забил всего четыре мяча, но этого хватило, чтобы разделить звание лучшего бомбардира турнира ещё с пятью футболистами. Среди них, кстати, был советский форвард Валентин Иванов.

На групповом этапе Вава не забивал, зато в плей-офф выступил просто феноменально. Он отмечался голами в каждой игре, а в полуфинале с англичанами сделал дубль. Забил Вава и в финальной игре с Чехословакией. Золото чемпионата мира второй раз подряд оказалось у бразильцев, а Вава, наряду со многими партнёрами по сборной утвердился в звании звезды международного масштаба. Правда, после второго триумфа карьера Вавы в сборной продлилась недолго: он не выступал за Бразилию после 1964 года.

После футбола

После окончания карьеры футболиста Вава решил стать тренером. Для этого экс-игрок отправился в не чужую для него Испанию, где возглавил «Кордову». В клубе он без особых успехов поработал пару сезонов, затем год был главным тренером «Гранады». После этого в тренерской карьере Вавы наступила семилетняя пауза, вернуться в профессию он пытался через работу в катарском «Эр-Райяне», но и эта попытка провалилась.

В 1990-е Вава хотел сделать карьеру телекомментатора, но и в этом начинании преуспеть ему не удалось. Последние годы форвард не появлялся на публике, а зимой 2002-го пришла новость о смерти футболиста от инфаркта. Ему было 67 лет.