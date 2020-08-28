В сборной Венгрии рассказали о матче Лиги наций с Россией

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Матч Венгрия — Россия в рамках Лиги наций состоится, если Российский футбольный союз (РФС) согласится на новые правила въезда, направленные на безопасность против COVID-19, следует из сообщения пресс-службы сборной Венгрии.

Организация игры не находится под угрозой до тех пор, пока все члены команды следуют правилам въезда, о которых Российский футбольный союз был проинформирован, — говорится в сообщении пресс-службы, передаёт ТАСС.

Накануне, 28 августа, появилась информация о том, что правительство Венгрии с 1 сентября ограничит въезд в страну для иностранцев для борьбы с коронавирусом. В связи с этим попал под угрозу матч за Суперкубок УЕФА между немецкой «Баварией» и испанской «Севильей», который должен пройти в Будапеште 24 сентября.

Матч Лиги наций Венгрия — Россия должен состояться 6 сентября в Будапеште на стадионе «Ференц Пушкаш». Начало игры — 19:00 мск.

Ранее NEWS.ru писал, что результат теста на COVID-19 полузащитника сборной Франции и английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Поля Погба оказался положительным, сообщил главный тренер французской национальной команды Дидье Дешама.

Игрока отправили на двухнедельный карантин.