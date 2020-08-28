Суперкубок УЕФА оказался под угрозой из-за закрытия Венгрией границ

Намерение Венгрии закрыть границы для иностранцев из-за участившихся случаев заражения коронавирусом поставило под угрозу проведение матча за Суперкубок УЕФА.
Трофей должны разыграть 24 сентября в Будапеште немецкая «Бавария», выигравшая Лигу чемпионов, и испанская «Севилья», первенствовавшая в Лиге Европы. О возможной отмене игры
Отмечается, что первоначально матч победителей главных клубных турниров Европы должен был принять португальский Порту. Однако из-за всё того же коронавируса концовка еврокубкового сезона сначала была остановлена, а затем изменена и в Португалии прошёл мини-финал Лиги чемпионов. По этой причине право принять Суперкубок УЕФА было передано Будапешту.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в Лиссабоне на стадионе «Да Луш» 23 августа состоялся финал Лиги чемпионов. В главном матче сезона встретились два топ-клуба: ПСЖ и «Бавария». Несмотря на местами равную борьбу и огромное количество моментов у ворот обеих команд, победителем в итоге стал мюнхенский клуб (0:1). Что предшествовало этой встрече и как развивались события на поле — рассказал NEWS.ru.
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