Как Нойер и воспитанник ПСЖ принесли «Баварии» победу

https://static.news.ru/photo/883c9c9e-e597-11ea-b2ca-fa163e074e61_660.jpg Фото: ChampionsLeague/twitter.com

Официально. Сезон-2019/20 окончен. В Лиссабоне на стадионе «Да Луш» состоялся финал Лиги чемпионов. В главном матче сезона встретились два топ-клуба ПСЖ и «Бавария». Несмотря на местами равную борьбу и огромное количество моментов у ворот обеих команд, победителем в итоге стал мюнхенский клуб (0:1). Что предшествовало этой встрече и как развивались события на поле — рассказывает NEWS.ru.

Главные слова перед финалом

Несмотря на то, что «Бавария» являлась безоговорочным фаворитом встречи, настрой у команды из Мюнхена на парижского соперника был максимально серьёзным. По данным немецкого издания Bild, на последней тренировке команда Ханса-Дитер Флика отрабатывала послематчевые пенальти. К точке подходил даже голкипер Мануэль Нойер. Одним словом, ни о какой недооценке соперника даже не шло речи. «Бавария» и её главный тренер готовились к тяжёлому матчу.

Мы знаем, что у «Парижа» есть очень быстрые игроки. В Лиге чемпионов они пропустили всего пять голов, и это говорит о том, что они хороши не только в атаке, но и в обороне. В последних матчах высокий прессинг был нашим ключом к успеху, и мы не будем менять многое в тактическом плане. Мы с нетерпением ждём матча, это будет главным событием сезона. Сделаем всё, на что способны, — сказал наставник «Баварии» Ханс-Дитер Флик на пресс-конференции.

Его оппонент Томас Тухель, в свою очередь, тоже не остался без упоминания сильных сторон соперника, а также сделал важное заявление на пресс-конференции, предваряющей финальный матч Лиги чемпионов. Он сообщил, что к главной игре сезона восстановился основной вратарь ПСЖ Кейлор Навас.

«Бавария» выиграла последние 20 матчей. Эта команда играет с большой интенсивностью, она очень сильна в единоборствах. Но всегда есть решения. Это будет трудно, но это финал. Важно найти правильный микс: играть свободно, уверенно и находить моменты. Это финал, поэтому тут не место большим изменениям. Следует изменить детали. Это будет большой финал, между двумя очень сильными командами, — сказал Тухель.

Матч голкиперов (Мануэля Нойера, в частности) и нереализованных моментов

«Бавария» с первых же минут начала матч очень активно. Фирменный прессинг, проходы по флангам, дальние удары — мюнхенцы решили бросить в бой всё и сразу. С чем связана такая активность — понятно. В полуфинальной встрече мюнхенцы попали под сильное давление «Лиона» и чуть было не пропустили несколько голов. Чтобы история не повторилась, на этот раз немецкая команда начала без промедлений. Однако несмотря на всю активность, мюнхенцам не удавалось довести до логического конца свои моменты. Парижанам, в свою очередь, в условиях сурового прессинга со стороны оппонентов приходилось плотно держать линию обороны и надеяться на контратаки. Они случались и проходили по достаточно стандартной схеме: мяч длинным пасом доставлялся до Килиана Мбаппе, где уже француз, включая скорость и смекалку, подвигал его вперёд. Однако каждую его попытку придумать продолжение контратаки прерывали защитники «красных».

В таком ключе игра развивалась первые 15 минут, до той поры пока не возник супермомоент у ворот Мануэля Нойера. На 17 минуте Мбаппе передачей низом в чужую штрафную вывел Неймара один на один с голкипером, но Нойер сыграл надёжно, отразив мяч ногой. Ответ не заставил себя долго ждать. Право наказать парижан за дерзость взял на себя главный голеадор «Баварии» Роберт Левандовски. Мощный и прицельный удар имел все шансы стать голом, если бы не штанга. Но французов настрой «Баварии» нисколько не смутил. Они тут же обрушились со своей атакой. Анхель Ди Мария на силу пробил с правой ноги после передачи Андера Эрреры, но мяч пролетел выше ворот.

Однако не одними голевыми эпизодами отметился этот игровой отрезок. На 24 минуте случилась вынужденная замена центрального защитника «Баварии». Жером Боатенг получил повреждение и не смог продолжить матч. Вместо него на поле вышел Никлас Зюле. К счастью для него и «Баварии», он уже имел опыт замены Боатенга в полуфинальном поединке с «Лионом». Поэтому непредвиденные обстоятельства не должны были сильно отразиться на оборонительных действиях мюнхенской команды.

А оборонительные действия в этом матче были очень важны. Обе команды, в какой-то момент осознав всю важность встречи, друг за другом начали наседать на ворота. На 31 минуте была отличная возможность открыть счёт во встрече у «Баварии». Мюллер навесил с правого фланга атаки в центр на линию вратарской, откуда пробил головой под перекладину ворот Левандовски. На этот раз выручил команду Кейлор Навас. Как же вовремя восстановился коста-риканский голкипер!

После этого эпизода игра немного успокоилась. Мюнхенцы снова начали контролировать события происходящие на поле. В том числе они стали более внимательно следить за лидерами ПСЖ. Впрочем, длилось это недолго. На 45 минуте Мбаппе остался один на один с Нойрером, но мяч пришёлся прямо в голкипера. Затем ещё одну попытку забить гол реализовали уже мюнхенцы. Теперь же Навес в прыжке перехватил мяч оппонента.

Первый тайм, который подарил целую вереницу самых разнообразных моментов и который проходил без явного превосходства одной конкретной команды (по крайней мере по моментам), так и завершился со счётом 0:0. Но было очевидно, что несмотря на жуткую реализацию в этом 45-минутном отрезке, второй тайм порадует голами.

Так и случилось. На 59 минуте счёт во встрече открыл Кингсли Коман, ни много ни мало воспитанник ПСЖ и единственный француз в составе «Баварии». Случился же гол следующим образом: Киммих навесил с правого фланга атаки на дальнюю штангу, где оставили без присмотра Комана. Француз ударом головой отправил мяч в дальний угол ворот.

На 69 минуте ПСЖ имел прекрасную возможность сравнять счёт. Маркиньос, одна из главных звёздочек в стадии плей-офф у ПСЖ, чуть было снова не заставил свою жену, да и всю Францию плакать. После передачи Ди Марии в штрафную бразилец попытался в касание переправить мяч в ворота, но помешал вы сами знаете кто. Мануэль парировал ногой и этот удар. Блистательный Нойер!

Коман, вдохновившись забитым голом, следующие несколько минут стал чуть ли не главным креативщиком команды. Только прекрасная игра защитников Тьягу Сильвы и Кимпембе спасла ПСЖ от дубля немецкого француза. Но стоит отдать должное парижанам — они не развалились после забитого гола. Более того, к концу встречи французы устроили настоящий натиск на ворота мюнхенцев. Лишь чудо (читайте между строк Нойер) спасло команду от ответного гола.

Матч в итоге закончился со счётом 0:1. Ни Неймар, ни Мбаппе не смогли помешать «Баварии» взять свой шестой титул Лиги чемпионов.