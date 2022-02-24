В РПЛ выступили с заявлением о возможном переносе 19-го тура чемпионата
В РПЛ сообщили о возможном переносе 19-го тура чемпионата
Белла Гаургашвили
Белла Гаургашвили
12:51, 24 февраля 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Представители Российской премьер-лиги (РПЛ) сообщили о возможном переносе 19-го тура чемпионата из-за обострившейся политической ситуации в стране. В некоторых субъектах России введён режим чрезвычайного положения.
В настоящее время РФС и РПЛ прорабатывают вопросы, связанные с проведением матчей ближайшего тура чемпионата, с учётом приостановки работы аэропортов в Сочи, Краснодаре и Ростове-на-Дону, — говорится на сайте РПЛ.
Российский чемпионат по футболу должен возобновиться 26 февраля.
Ранее сообщалось, что чемпионат Украины по футболу приостановлен из-за введения военного положения в стране, сообщает официальный сайт украинской Премьер-лиги. Согласно ранее утверждённому календарю, чемпионат Украины по футболу должен был возобновиться 25 февраля.