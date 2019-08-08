https://static.news.ru/photo/570378ce-b9eb-11e9-a9b0-fa163e074e61_660.jpg Криштиану Роналду Фото: Yang Lei/Xinhua/Global Look Press

В Южной Корее начали расследование в отношении организатора товарищеского матча между итальянским футбольным клубом «Ювентус» и командой звёзд корейской лиги в Сеуле.

Правоохранительные органы совершили рейд в офис промоутерской компании The Fasta для определения деталей контракта с «Ювентусом», согласно которому нападающий туринцев Криштиану Роналду должен был отыграть 45 минут встречи, сообщает Marca.

Игру посетили около 66 тысяч зрителей. Максимальная стоимость билетов доходила до 400 тысяч вон (€295). 34-летний форвард всю игру провёл на скамейке запасных, чем вызвал недовольство корейских болельщиков. В связи с этим ряд поклонников Роналду собрались подать иск на промоутерскую компанию.

Руководство «Ювентуса» объяснило отсутствие на поле португальского футболиста мышечной усталостью.

Матч завершился со счётом 3:3.

Роналду рассказал, кем бы стал, если бы не футбол, ранее писал News.ru.