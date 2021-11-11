В Дублине девочка выбежала на футбольное поле, чтобы обнять Роналду

Во время матча квалификационного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года в Дублине между сборными Ирландии и Португалии на поле выбежала болельщица. Она обнялась с лидером национальной команды гостей Криштиану Роналду. Видеозапись опубликована в Twitter-аккаунте «Матч ТВ».

Матч между сборными Ирландии и Португалии завершился со счётом 0:0. По окончании встречи на поле стадиона «Авива» выбежала девочка и направилась к Роналду. Фанатка обняла нападающего «Манчестер Юнайтед». Момент попал в объектив телекамер.

36-летний Роналду известен по выступлениям за португальский «Спортинг», испанский «Реал» и итальянский «Ювентус». В 2021 году португальский футболист вернулся в «Манчестер Юнайтед», цвета которого защищал в период с 2003 по 2009 год. В нынешнем сезоне форвард провёл 12 матчей за «красных дьяволов» во всех турнирах, записал на свой счёт девять голов и одну передачу.

Ранее тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини заявил, что пообщался с Роналду по окончании матча четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов. По его словам, это невероятный игрок, который почти не бьёт мимо ворот: в половине случаев его удар — это гол, в половине — сейв вратаря.