Тренер «Аталанты» послал Роналду к чёрту по окончании матча ЛЧ

Главный тренер итальянского футбольного клуба «Аталанта» Джан Пьеро Гасперини рассказал о беседе с форвардом английского «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду после матча четвёртого тура групповой стадии Лиги чемпионов. Встреча проходила на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо.

После игры я поговорил с Роналду. Это невероятный игрок, кто-то даже называет его проблемой. Такую проблему приятно было бы иметь. Роналду почти не бьёт мимо: в половине случаев его удар — это гол, в половине — сейв. Я сказал ему: «Знаешь, как говорят в Италии? Иди к чёрту», — приводит слова Гасперини Goal.com.

Матч четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Аталантой» и «Манчестер Юнайтед» завершился со счётом 2:2. Итальянский коллектив дважды вёл по ходу встречи, но не смог удержать преимущество. Дублем в составе гостей отметился Криштиану Роналду, причём второй мяч был забит на 91-й минуте.

Ранее нападающий «Лестера» Патсон Дака поделился ожиданиями от матча со «Спартаком» в четвёртом туре группового этапа Лиги Европы. Как признался замбийский форвард, английская команда не может позволить себе потерять очки в матче с «красно-белыми».