Украина присоединилась к заявке Испании и Португалии на проведение ЧМ-2030 Украина включена в совместную заявку Испании и Португалии на проведение ЧМ по футболу в 2030 году

Фото: Szymon Jaszczurowski/ 400mm.Pl/Global Look Press

Федерации футбола Испании и Португалии подтвердили, что Украина была включена в совместную заявку этих стран на проведение чемпионата мира в 2030 году, говорится в сообщении, опубликованном на сайте испанской федерации. Заявку Киева одобрило правительство Испании, а также поддержал УЕФА.

Мы верим, что мировая футбольная семья примет и поддержит эту инициативу, — говорится в сообщении Королевской испанской футбольной федерации.

Издание The Times ранее сообщило, что Украина собирается вместе с Испанией и Португалией подать заявку на проведение ЧМ-2030 по футболу. Президент Украины Владимир Зеленский согласовал с лидерами двух пиренейских стран проведение матчей одной из групп на территории Украины. Ожидается, что присоединение Украины к Испании и Португалии может улучшить шансы данной заявки на победу в конкурсе за право принять матчи мундиаля.