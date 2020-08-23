«Уфа» может сняться с чемпионата РПЛ из-за судейства

https://static.news.ru/photo/62f89f54-e561-11ea-b608-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/ufafc

Председатель совета директоров футбольного клуба «Уфа» Ростислав Мурзагулов заявил, что после судейства в матче с «Ростовым» руководство команды будет обсуждать возможность снятия с чемпионата.

Мурзагулов считает, что главного арбитра встречи Михаила Вилкова необходимо проверить на полиграфе.

То, как работал Вилков — отвратительно. Это в разы хуже, чем Казарцев на матче «Спартак» — «Сочи». Требуем, чтобы Вилкова проверили на полиграфе на предмет коррупции и воровства. Его судейство было предвзятым, — считает председатель совета директоров уфимской команды.

По его словам, существует риск «проиграть всю Россию», если продолжаться игры с подобным судейством. Мужчина уверен, что молодёжь не захочет заниматься футболом, поскольку видит предвзятое отношение судей.

Сегодня мы играли не вдесятером против 11, а вдесятером против 15 — соперников и всей судейской бригады, — подытожил Мурзагулов.

По его словам, в случае повторения подобной ситуации, команда может прекратить выступления в Российской премьер-лиге, передаёт «Спорт Экспресс».

Матч «Уфа» — «Ростов» четвёртого тура РПЛ закончился со счётом 0:1. На 39-й минуте арбитр Михаила Вилков удалил 27-летнего полузащитника Вячеслава Кротова. Победный гол забил Кенто Хасимото, который отличился на 80-й минуте. Об этом писал NEWS.ru.