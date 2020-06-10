Чемпионат Испании по футболу возвращается 11 июня. Кто станет чемпионом, кто попадёт в главный еврокубковый турнир, останется ли Фёдор Смолов в Испании, в каком настроении подходят к рестарту Ла Лиги игроки «Реала». Испанские журналисты и эксперты ответили на самые животрепещущие вопросы.

Главная интрига сезона звучит так: кто станет чемпионом Испании? Претендентов традиционно немного: «Реал» и «Барселона». Сейчас их разделяет только два очка. Поэтому фаворита определить непросто. Однако к возобновлению чемпионата команды подходят в разных статусах. «Барселона» на протяжении последних нескольких месяцев была связана со скандалами — понижение зарплат футболистов, уход группы руководителей, недавняя травма Лионеля Месси. В общем, неприятных новостей хватало. «Реал» же, наоборот, как будто бы наладил свои дела: восстановились ключевые футболисты, все в прекрасной форме.

Фёдор Смолов AFP7/Keystone Press Agency/Global Look Press

Журналист испанского информационного агентства EFE Хосе Игнасио Ортега уверен, что чемпион определится на поле. А если конкретнее, то в матчах с аутсайдерами.

Действительно, у «Барселоны» было невероятно много скандалов за последнее время. Есть финансовые проблемы, идут разговоры о возможной отставке президента каталонцев Жозепа Бартомеу. Однако в потоке этой негативной информации мы могли упустить одно важное и очень положительное для «Барселоны» обстоятельство — в команду после травмы вернулся Луис Суарес. Как известно, без Суареса Месси не очень комфортно на поле. Поэтому это большая привилегия для них. Когда Месси голоден до побед, а рядом находится его товарищ Суарес, эту команду тяжело остановить, — сказал Ортега в разговоре с корреспондентом NEWS.ru.

Что касается «Реала», то, по мнению журналиста, в «королевском клубе» действительно сейчас всё спокойно.

Наиболее приятным моментом для «сливочных» является факт того, что к команде присоединился Азар. По словам многих журналистов, бельгиец сейчас находится в прекрасной физической форме. Если с защитой в «Реале» не будет проблем, то это команда может претендовать на чемпионство. Видите, фаворита определить на данном этапе невозможно. Всё будет зависеть от игр с аутсайдерами таблицы. Кто первым оступится, тот и проиграет. Какая команда способна отобрать очки у лидеров чемпионата? Сейчас об этом сложно говорить. Всё будет зависеть от того, в каком состоянии подойдут команды к чемпионату. Возьмём Бундеслигу — четыре месяца назад «Лейпциг» был сильнейшей командой, а сейчас они выглядят совсем иначе. В общем, интрига в Ла Лиге будет держаться до конца, — сказал Ортега.

Такого же мнения придерживается и легенда испанской «Сельты» россиянин Александр Мостовой.

Всё решится на поле. Другое дело, что до самого конца чемпионата и «Барселона», и «Реал» будут претендовать на чемпионство. Я не могу выделить сейчас, кто лучше, а кто нет. На примере того же чемпионата Германии видно, что все команды, за исключением нескольких, находятся в непонятном состоянии. «Бавария» лучше всех проходит этот этап, по той причине, что у неё и состав хороший, и футболисты классного уровня. Они как были с самого начала в отрыве, так и продолжают опережать всех. А «Реал» и «Барселона» одинаково сильные команды. Интрига будет до самого конца, — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом NEWS.ru.

Журналист клубного телеканала Real Madrid TV Карина Квашнева рассказывает, в какой атмосфере пребывают футболисты Зинедина Зидана перед рестартом сезона.

Атмосфера в команде очень хорошая, потому что игроки наконец-то дождались момента, который они предвкушали на протяжении последних трёх месяцев. У всех большое желание играть, выйти на поле и поскорее завершить этот сезон. Думаю, футболисты наполнены оптимизмом, даже несмотря на то, что это были непростые три месяца, по той причине, что у них была возможность передохнуть, набраться сил и улучшить важные для них игровые аспекты, — сказала NEWS.ru Квашнева.

Также звезда клубного телевидения мадридского клуба поведала, в какой физической форме находятся игроки «Реала» и как протекал их тренировочный процесс.

О физической форме судить сложно, так как футболисты ещё не сыграли ни одного матча, но судя потому, что они сами говорят в интервью, они находятся в очень хорошей физической форме. Они начали набирать эту форму постепенно. Сначала игроки команды тренировались индивидуально, потом их разделили на две группы — они приходили на тренировки в разные смены. Две недели назад они начали тренироваться все вместе. За время совместной работы они не только улучшили физические показатели, но и проработали тактику. Какая же у них на самом деле физическая форма, будет видно после первой игры против «Эйбара», — подчеркнула Карина.

Помимо борьбы за чемпионство, нешуточные страсти могут развернуться в борьбе за путёвку в Лигу чемпионов. Плотность в турнирной таблице колоссальная: дистанция в пять очков отделает третью команду от седьмой. Поэтому, по сути, сразу пять клубов претендуют на две оставшиеся путёвки в Лигу чемпионов. У кого больше шансов оказаться в главном еврокубковом турнире?

Многое будет зависеть от розыгрыша Лиги чемпионов, судьба которого ещё не определена. Если в итоге турнир проведут, то «Атлетико» Мадрид может не хватить сил, чтобы сыграть на двух фронтах. Нужно будет где-то поберечь себя, сэкономить силы. К тому же для подопечных Симеоне выступление в Лиге чемпионов куда важнее, чем остаток сезона в Ла Лиге. Поэтому попадание в новый розыгрыш этой команды можно поставить под сомнение. Это первый момент. Второй — «Реал Сосьедад» больше заслужил получить путёвку в Лигу чемпионов. Если они предстанут в хорошей физической форме после паузы, то у них есть все шансы одолеть всех остальных оппонентов. Возможно, ещё поборется «Севилья». «Валенсия», которая один матч выигрывает, а второй проигрывает со счётом 1:4, вряд ли в итоге пройдёт в главный еврокубковый турнир. У «Хетафе» шансов тоже немного, — сказал Ортега.

Фёдор Смолов rccelta.es

Не менее важной интригой для любого российского зрителя является судьба Фёдора Смолова в Испании. Шансы остаться в «Сельте» хоть и невелики, но они всё же есть.

Смолов прекрасный футболист. У него был талант, чтобы стать одним из лучших в мировом футболе. Но голова у футболиста, к сожалению, не на месте. Нет, он умный, толковый парень, но в важный момент своей карьеры сделал выбор в пользу денег. Когда он играл за «Краснодар», у него была возможность поехать в Европу. Однако он не хотел выступать за «средняк», ждал предложения от «Реала», но так не бывает. Посмотрите на Мостового. Он играл во Франции, Португалии — не получилось. А затем оказался в «Сельте» и стал легендой этой команды. Это если говорить о прошлом, — отметил Ортега.

Если говорить о настоящем россиянина, то, по словам журналиста, Смолов провёл мало матчей.