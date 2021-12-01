Трофеи, скандалы и ранний уход: чем запомнился Павел Садырин

Ровно 20 лет назад в Москве умер один из лучших футбольных тренеров позднего советского и раннего российского периода — Павел Садырин. Специалист завоевал историческое чемпионство с «Зенитом», выиграл с ЦСКА последнее в истории первенство СССР, успел поработать в сборной России и ушёл из жизни совсем рано — в 59 лет. Рассказываем подробнее о карьере Садырина.

Из Перми в Ленинград

Садырин — воспитанник пермского футбола. Он начинал тренироваться в местной «Звезде» и там же дебютировал на профессиональном уровне. После пяти сезонов в родной команде, выступавшей в низших дивизионах чемпионата СССР, у полузащитника произошёл стремительный карьерный рост — он переехал в петербургский «Зенит». Конечно, в 1965 году «сине-бело-голубые» сильно уступали остальным конкурентам в элитном дивизионе, но, главное, они там играли.

Первый же сезон в новой команде Садырин провёл достаточно ярко, подтверждением является его включение в список 33 лучших футболистов страны. С 1970-го полузащитник был капитаном команды, а всего выступал за неё 11 лет. На его счету более 300 матчей. В 1975 году у Садырина случился конфликт с недавно ушедшим из жизни Германом Зониным, который тогда был главным тренером команды. В итоге игрок покинул клуб и в возрасте 33 лет завершил карьеру. Выиграть Садырину-футболисту так ничего и не удалось, но главные успехи в его жизни были впереди.

Время трофеев

После окончания карьеры Садырин решил не покидать футбол и в том же 1975 году поступил в Высшую школу тренеров. Спустя два года он закончил её с красным дипломом, отправился на стажировку в Болгарию, а в 1978-м вернулся в ставший родным «Зенит». Садырина назначили помощником главного тренера команды Юрия Морозова. Спустя пять лет тот ушёл в киевское «Динамо», а в качестве преемника рекомендовал именно Садырина.

Первый же сезон для нового главного тренера ленинградцев сложился весьма удачно: команда дошла до полуфинала Кубка СССР, а в чемпионате заняла очень высокое для себя четвёртое место. В 1984 году ленинградцы играли уже в финале Кубка, а в чемпионате и вовсе сотворили то, что казалось невозможным — завоевали золотые медали. Это чемпионство было первым и последним в советской истории «Зенита». Главным творцом того успеха по праву считался Садырин, он на несколько лет стал самой узнаваемой персоной в городе.

Чемпионат СССР по футболу. 10 марта — 24 ноября 1984 года. Чемпион СССР по футболу команда футбольного клуба "Зенит" (Ленинград), главный тренер Павел Садырин (четвёртый слева) Сергей Гунеев/РИА Новости

Однако повторить грандиозный успех «Зениту» так и не удалось, а у Садырина начались конфликты с вышестоящим руководством клуба и некоторыми футболистами. В итоге в 1987 году недавний чемпион боролся за выживание в элитном дивизионе, а тренера уволили. После этого тренер год в спокойной обстановке поработал с херсонским «Кристаллом», выступавшим в третьем по значимости дивизионе страны, но очень быстро вернулся в большую игру.

В 1989-м Садырин принял приглашение московского ЦСКА, который на тот момент тоже был далёк от статуса топ-клуба и пытался подняться из первой лиги в высшую. Новый главный тренер справился с этой задачей с первой попытки, а во втором сезоне привёл новичка элитного дивизиона к серебряным медалям. Дальше — больше: в 1991-м ЦСКА завоевал золотые медали последнего чемпионата СССР, опередив в гонке за первое место московской «Спартак». Приятным бонусом стала победа в Кубке страны, которая совсем скоро развалилась.

Под флагом страны

В 1992 году Садырин стал первым главным тренером новообразованной сборной России. С командой он успешно преодолел отбор на чемпионат мира — 1994, но по окончании последней игры квалификации произошёл один из самых крупных скандалов в истории отечественного футбола.

Россияне в ничего не решавшей в турнирном плане игре уступили грекам, а в раздевалке с футболистами на повышенных тонах пообщался президент РФС Вячеслав Колосков. Он раскритиковал сборников, а также напомнил о нарушенных обязательствах играть в бутсах фирмы Reebok — титульного спонсора команды в те годы. В связи с этим глава РФС заявил о сокращении призовых за попадание на мундиаль.

Садырин за игроков не вступился, за что и пострадал. 14 человек, среди которых, кстати, был нынешний главный тренер сборной России Валерий Карпин, подписали знаменитое «письмо четырнадцати». Бунтовщики раскритиковали методы работы Садырина и потребовали заменить его на Анатолия Бышовца. Помимо этого, футболисты просили улучшить материально-техническую базу, а также увеличить призовые за выход на чемпионат мира. Адресатом открытого обращения был Шамиль Тарпищев, занимавший на тот момент пост советника президента России по спорту.

Павел Садырин Уткин Игорь/Фотохроника ТАСС

Дворцовый переворот у игроков не удался, высшее спортивное руководство заняло сторону Садырина, а половина игроков отозвала подписи. Однако на мундиаль 1994 года команда поехала в ослабленном составе и в подкошенном психологическом состоянии. Итогом стал досрочный вылет после двух матчей группового этапа и слабое утешение в виде победы со счётом 6:1 над Камеруном в последнем туре. Именно в той игре Олег Саленко сделал знаменитый пента-трик. После окончания мундиаля Садырин подал в отставку.

Из-за скандала мимо чемпионата мира проехало несколько очень сильных российских футболистов, среди которых Андрей Канчельскис и Игорь Шалимов, игравшие в то время за «Манчестер Юнайтед» и «Интер» соответственно. Колосков позже утверждал, что в оптимальном состоянии та сборная России могла бороться на мундиале за медали.

После сборной

После ухода из сборной Садырин хотел вернуться в ЦСКА, но там должность главного тренера уже занял Александр Тарханов. Около полугода экс-тренер сборной находился без работы, но затем принял приглашение мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака возглавить «Зенит». Команда вылетела из элитного дивизиона, ей срочно был нужен антикризисный менеджер.

Садырин как всегда блестяще справился с этой задачей, вернув «Зенит» в высшую лигу, но там команда не блистала. За два сезона в элите петербуржцы не смогли подобраться к призам, а клуб подозревали в участии в договорных матчах. Садырин эти обвинения переадресовывал руководству, те кивали на тренера. Конфликт достиг апогея в ноябре 1996 года и закончился отставкой Садырина. Болельщики были на стороне тренера: фанаты даже устроили акцию протеста на Дворцовой площади, но это ни на что не повлияло.

После ухода из «Зенита» тренерская карьера Садырина продлилась ещё пять лет. Он дважды без особых успехов работал в ЦСКА, непродолжительное время возглавлял казанский «Рубин» и даже съездил в кратковременную командировку в сборную Узбекистана.

В 2000 году у Садырина диагностировали рак предстательной железы, причем опухоль была неоперабельной. Причиной тяжёлому заболеванию, по мнению врачей, могли послужить тяжёлые нервные переживания из-за «письма четырнадцати» в 1994-м и увольнения из «Зенита» в 1996-м.

Летом 2001 года Садырин пережил очередное потрясение: после полученной в матче травмы умер вратарь ЦСКА Сергей Перхун. Тренер винил себя в гибели голкипера, а состояние его собственного здоровья начало стремительно ухудшаться. Садырина отправили на лечение в Германию, которое не дало никаких результатов. Последние дни жизни специалист провёл на родине в военном госпитале имени Бурденко. Тренер скончался 1 декабря 2001 года, ему было всего 59 лет.