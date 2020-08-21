Слуцкий о победе над ЦСКА: «В конце игры сработал футбольный закон»

https://static.news.ru/photo/eae8b9bc-e4ad-11ea-8212-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/fcrk

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подвёл итоги матча 4-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против ЦСКА. Казанцы одолели «армейцев» на выезде со счётом 2:1.

Первый тайм прошёл с преимуществом ЦСКА. Во втором тайме мы понимали, что у нас были лишние сутки на восстановление, что нужно действовать. Акцент сделали на контратаках. Второй тайм прошёл в равной борьбе, стали проводить позиционные атаки. В конце игры сработал футбольный закон, когда Дюпин сделал суперсейв, а мы сумели забить. В целом игра прошла в очень похожем сценарии с предыдущим матчем. Но с одним отличием: новые игроки начали менять команду. У нас дебютировал Шатов. Он должен стать важным игроком в нашей команде в ближайшем будущем, — заявил Слуцкий на послематчевой пресс-конференции.

Ранее «Рубин» вырвал победу у ЦСКА в четвёртом туре чемпионата России. Матч закончился со счётом 1:2. Москвичам не удалось одержать победу на собственном поле. Голы в составе победителей забили Солтмурад Бакаев (37-я минута) и Денис Макаров (90+2), у армейцев отличился Никола Влашич (39).

Как писал NEWS.ru, на стадионе «Волгоград Арена» завершилась игра между футбольными клубами «Ротор» и «Сочи». Последнему удалось одержать победу со счётом 2:1.