Тренер «Локомотива» надеется, что Гилерме сыграет в следующем матче

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Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал ничью в матче 25-го тура между московским «Локомотивом» и самарскими «Крыльями Советов» (1:1), которые несколько дней назад принял Андрей Талалаев.

Кикнадзе говорил о каком-то атакующем футболе, а за первый тайм ноль ударов в створ ворот. Ужас. А за девяносто пять минут — три. Это ненормально. На месте главы РЖД, безусловно,...