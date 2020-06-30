Тренер «Локомотива» надеется, что Гилерме сыграет в следующем матче

Главный тренер московского футбольного клуба «Локомотив» Марко Николич надеется, что основной вратарь команды Маринато Гилерме сможет сыграть в следующем туре чемпионата России.
На 33-й минуте матча 25-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» Гилерме был заменен из-за травмы икроножной мышцы.
Я надеюсь, у Гилерме ничего серьёзного и он будет готов к следующему матчу, — сказал Николич журналистам.
Как ранее писал NEWS.ru, футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал ничью в матче 25-го тура между московским «Локомотивом» и самарскими «Крыльями Советов» (1:1), которые несколько дней назад принял Андрей Талалаев.
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