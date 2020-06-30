Агент Селюк жёстко раскритиковал «Локомотив» и Кикнадзе

https://static.news.ru/photo/36962642-baf6-11ea-ba75-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/fclokomotiv

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал ничью в матче 25-го тура между московским «Локомотивом» и самарскими «Крыльями Советов» (1:1), которые несколько дней назад принял Андрей Талалаев.

Кикнадзе говорил о каком-то атакующем футболе, а за первый тайм ноль ударов в створ ворот. Ужас. А за девяносто пять минут — три. Это ненормально. На месте главы РЖД, безусловно, надо убирать Кикнадзе, потому что никогда никакие достижения у команды не будет, если клуб полностью конфликтует со своими болельщиками, которые не первую игру разворачиваются спиной, — сказал Селюк корреспонденту NEWS.ru.

По его мнению, в РЖД должны сказать: «Вася, иди гуляй». Он также отметил важность голкипера Маринато Гильерме, который получил травму икроножной мышцы, и братьев Миранчуков.

Он боец.Но если ты хочешь играть в Лиге чемпионов, то так с аутсайдерами проводить матч нельзя. Сёмин бы дожал соперника. Тем не мене, Миранчуки — локомотив команды, им можно поаплодировать. А в это время Кикнадзе рассуждает, куда их впихнуть. Зачем себя так не уважать? Если ребят убрать, то будет «Локо» занимать место восьмое-девятое, — добавил он.

Кроме того, Селюк выразил восхищение новому тренеру самарцев, заявив, что за два дня он сумел выстроить такую игру, в которой «Локо» было непросто.

В премьер-лиге работает много слабых специалистов, у которых очень простая специфика работы. А вот с Талалаевым футболисты будут расти. Я уверен, что «Крылья» с ним останутся в РПЛ и будут боеспособным коллективом, — заключил он.

Ранее агент футболиста ЦСКА Седрика Гогуа Дмитрий Селюк заявил, что его подопечный не так уж и плох, раз «армейцы» продолжили с ним сотрудничество.