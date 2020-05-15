Агент футболиста ЦСКА Гогуа назвал Уткина и владельца Sports.ru фантазёрами

https://static.news.ru/photo/48d9a528-bad7-11ea-8a19-fa163e074e61_660.jpg Седрик Гогуа Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Агент футболиста ЦСКА Седрика Гогуа Дмитрий Селюк заявил, что его подопечный не так уж и плох, раз «армейцы» продолжили с ним сотрудничество.

Тот факт, что ЦСКА продолжил сотрудничество, говорит о том, что футболист не так уж и плох. Самое интересное — они хотели облить Гогуа в этой статье д...ом, а болельщики, наоборот, за него. Есть статистика, которая показывает, что он лучше всех в ЦСКА по всем показателям. Я понимаю, что перед матчем ЦСКА — «Спартак», надо создать ажиотаж. Герман (Ткаченко), который дружит с Васей Уткиным, они относятся к определённому направлению — фантазёры. У него фантазия, видимо, — это высокий темнокожий защитник, — cказал Селюк NEWS.ru, комментируя материал , опубликованный на сайте Sports.ru про его подопечного Гогуа.

Селюк, добавил, что в том, что пишут люди, работающие на Ткаченко (основной владелец Sports.ru), нет и «десяти процентов правды».

30 июня, на Sports.ru вышел материал , посвящённый защитнику московского ЦСКА Седрику Гогуа. Автор рассказал о трансфере 25-летнего ивуарийского футболиста, акцентировав внимание на агенте игрока. Гогуа присоединился к «красно-синим» в 2019 году. Его контракт рассчитан на четыре года. Всего за ЦСКА он сыграл три матча и отличился одним голом.

Герман Ткаченко стал контролирующим владельцем издания Sports.ru в марте 2020 года. С 20 марта Ткаченко принадлежит 66,8% ООО «Спортс.ру». Еще 23,8% у сооснователя Sports.ru Дмитрия Навоши.

Во вторник, 30 июня, стартует 25-й тур Российской премьер-лиги (РПЛ), во главе которого два дерби — столичное между ЦСКА и «Спартаком» и южное между «Ростовом» и «Краснодаром». Но и это не последнее, на что стоит обратить пристальное внимание. Тур откроет московский «Локомотив», который примет аутсайдера «Крылья Советов» с новым тренером самарцев. Удастся ли Андрею Талалаеву справиться с Марко Николичем, который пока выиграл оба матча, в интервью NEWS.ru рассказал российский тренер Анатолий Бышовец.