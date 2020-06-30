Во вторник, 30 июня, стартует 25-й тур Российской премьер-лиги (РПЛ), во главе которого два дерби — столичное между ЦСКА и «Спартаком» и южное между «Ростовом» и «Краснодаром». Но и это не последнее, на что стоит обратить пристальное внимание. Тур откроет московский «Локомотив», который примет аутсайдера «Крылья Советов» с новым тренером самарцев. Удастся ли Андрею Талалаеву справиться с Марко Николичем, который пока выиграл оба матча, в интервью NEWS.ru рассказал российский тренер Анатолий Бышовец.

«В ЦСКА кризис»

— Матчем 25-го тура, бесспорно, станет московское дерби непримиримых соперников. ЦСКА — «Спартак» обслужит Алексей Еськов. Видеоассистентом рефери будет Сергей Карасёв. В чемпионатах России Еськов девять раз судил матчи с участием «Спартака», в пяти из которых спартаковцы победили, ещё один раз сыграли вничью, в остальных — уступили. Стоит ли болельщикам «красно-белых» уповать на непредвзятость к команде?

— Наверное, надо говорить о возможности и потенциале, а не обсуждать судейство, хотя всегда есть что говорить. Всё-таки многое будет зависеть непосредственно от игроков, тренеров, которые выберут правильную тактику. Однако я считаю, что шансы у спартаковцев несколько выше. Хотя возвращение Виктора Гончаренко придаст футболистам больше уверенности и мотивации.

— Раз уж мы заговорили о Гончаренко, который выдал триллер: подал заявление об отставке, пропустил матч с «Динамо» (присутствовал на трибунах, командой руководил Сергей Овчинников. — NEWS.ru), но всё же вернулся к работе после встречи с руководством клуба. В команде есть ещё несколько проблем в виде сорвавшегося трансфера Вагнера Лава и получившего очередную травму бедра Алана Дзагоева. Чего стоит ожидать от главного столичного дерби?

— Я думаю, что нынешняя ситуация и сыгранные накануне матчи, вся обстановка в ЦСКА, то самое возвращение тренера — всё это оставило ощущение проблемности, которое испытывают игроки после рестарта чемпионата. В ЦСКА кризис. Что касается «Спартака», две встречи оставили положительное впечатление, несмотря на ничью в последней игре. Но матчи, которые носят характер дерби, всегда несколько дезорганизуют в прогнозах. Нет смысла говорить о настрое, мотивации, это вызов для тренеров, игроков, это интрига для болельщиков. Думаю, что мы увидим жару. Но объективно «Спартак» сейчас выглядит интереснее.

Сергей Булкин/NEWS.ru

— Можно ли утверждать, что после вынужденной паузы «Спартак» видоизменился? Кажется, Доменико Тедеско нашёл путь к развитию команды.

— На протяжении этого времени Тедеско постоянно находился в поиске, у него было время для экспериментов, пусть и не всегда удачных. Однако мне думается, что сейчас появилась некая последовательность, и, несмотря на потери в обороне в матче с «Уфой», что всегда являлось проблемой «красно-белых», я считаю, у тренера есть потенциал, да и атмосфера внутри команды и за её пределами с приходом специалиста принимает более профессиональный характер. У спартаковцев не только неплохие шансы в матче с ЦСКА, но и на попадание в еврокубки.

— ЦСКА находится в глубокой яме — семь туров подряд без побед. Может быть, двойное поражение (в первом круге РПЛ «армейцы» уступили 1:2, затем проиграли в Кубке 2:3. — NEWS.ru) взбодрит «красно-синих»?

— Это не столько взбодрит, сколько поспособствует появлению у игроков желания здорового реванша. Когда ты проигрываешь, у тебя всегда есть огромное желание отыграться и победить. Здесь не страшно упасть, здесь страшно не подняться.

— Будет ли Гончаренко после дерби с «Динамо» делать акцент на 20-летних дебютантов — Константина Марадишвили и Владислава Карапузова?

— Трудно сказать. Я думаю, матч, который прошёл против «Динамо», оставил впечатление двусмысленности — похоже, что команда всё-таки начала выходить из того состояния, которое было после поражения «Зениту», ухода Гончаренко. Но мне кажется, у ЦСКА не было стабильности в этом году, как и в конце прошлого. Крайности в результатах и качестве игры связаны, прежде всего, со средним возрастом команды. Это вполне объяснимо — коллективу не хватает опыта.

«Приход Талалаева — это спонтанное решение»

— Встреча «Локомотива» с «Крыльями» подобна встрече людей с разных полюсов: одни борются за попадание в Лигу чемпионов, другие — за выживание. Сможет ли Андрей Талалаев, который стал главным тренером самарцев, переиграть «Локомотив» Николича? Или две победы «железнодорожников» только усилили дух победы?

— Всё, что связано с непосредственным управлением командой и выбором состава, тот же приход Талалаева — это спонтанное решение после отставки Миодрага Божовича. Мне кажется, черногорский специалист провёл последний матч достаточно неплохо, несмотря на проигрыш, качество игры было удовлетворительным, самарцы смотрелись хорошо. Если объективно оценивать влияние Талалаева, то кроме психологического, эмоционального ничего нет. Может быть, игрокам перестановка как раз придаст сил, отступать некуда, это объединяет команду. «Локомотив» же провёл с «Рубином» достаточно хороший матч. Здесь опять надо говорить о том, что они встречались с командой, которая тоже борется за выживание. Поэтому шансы у «Локо» намного выше. Думаю, что «железнодорожники» близки к тому, чтобы играть в Лиге чемпионов и, возможно, в случае неудач «Зенита», попытать счастья и побороться за лучшее.

Андрей Талалаев Nikolay Titov/Global Look Press

— Верите ли вы вообще в Талалаева? Сможет ли он спасти самарцев от вылета в Футбольную национальную лигу?

— Я думаю, что для этого надо будет приложить очень много усилий. Мне приходилось работать с командами, которые боролись за выживание, но, к счастью, удавалось избежать таких критических ситуаций. Важно требование к игрокам, насколько они будут соответствовать пониманию Талалаева в выборе тактики — необходимо найти кратчайшие пути к нормализации обстановки внутри команды, созданию психологического настроя и уверенности, чтобы эту сложную задачу можно было решить. Но ситуация очень непростая, и она зависит не столько от «Крыльев», сколько от будущих соперников. Очень важны результаты.

— После матча «Локомотив» — «Оренбург» главный тренер сборной России Станислав Черчесов сказал, что полузащитники Антон и Алексей Миранчуки «по-хозяйски начали играть». Согласны?

— Могу сказать, что их потенциал не вызывал сомнений, а их прекрасное развитие — это лишь вопрос времени и обстоятельств. По последним матчам видно, что произошло становление, появились уверенность и раскрепощённость. У «Локо» теперь есть лидеры, которые могут вести за собой. И благо, что это воспитанники.

— Как вам в целом «Локомотив» Николича? Заметили какие-то изменения?

— Здесь ещё есть инерция того, что было заложено ранее. Но, с другой стороны, уже есть акценты. Конечно, рано говорить после прошедших матчей с командами, которые уступали по уровню, об этом, тем не менее, мне кажется, изменения произошли, и это связано с переносом акцентов на атаку. У «Локо» появилась креативность.

«Мамаев не будет думать о Галицком»

— Не менее интересное противостояние нас ждёт 1 июля. Южное дерби, «Ростов» примет «Краснодар». Можно ли считать, что у дончан есть некоторое преимущество ввиду двух несостоявшихся игр «быков»?

— Это главная проблема для «Краснодара», и поддерживать ожидание перед играми очень сложно. Тренировочный процесс, как правило, не заменяет самого проведения официальных встреч. Думаю, что в какой-то степени «быки» потеряли игровой тонус, и вернуть его будет непросто. «Ростов» провёл на один матч больше, это сыграет какую-то роль. К тому же подопечные Валерия Карпина провели отличную последнюю встречу. В каком состоянии находится «Краснодар», можно только предполагать. Матчи этих команд пребывают на равных полюсах — и принципы, и ведение, и тактика. Мне думается, что «Ростов» имеет чисто объективное преимущество из-за сложившихся проблем «быков». У дончан несколько больше шансов закрепить своё положение, они вплотную приблизились и к «Краснодару», и к «Локомотиву».

Сергей Булкин/NEWS.ru

— Обе команды борются за право выступать в Лиге чемпионов. У кого, по вашему мнению, шансов на попадание в еврокубки больше?

— Я думаю, что более определённо можно будет говорить после проведения южного дерби.

— Этот матч пропустит нападающий ростовчан Данила Прошляков. Насколько сильно на клубе скажется его отсутствие?

— Незабитый мяч оставил впечатление, что результат от него и не зависит вовсе.

— Можно ли предстоящий матч окрестить дуэлью Павла Мамаева и владельца «Краснодара» Сергея Галицкого, который расторг с ним контракт после той громкой истории?

— Нет. Я не думаю, что настоящие профессионалы в матчах такого уровня думают о чём-то другом, кроме игры и результата. Он не будет думать о Галицком.