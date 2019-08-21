Хорошая игра нашей команды, рад за футболистов, которые отработали, получили удовольствие от футбола. Результативно сыграли. Если бы не пропустили, появилось бы больше молодых игроков на поле. Была мысль освежить игру, но мы переоценили футболистов «Авангарда», в атаке они как будто не знали, что делать, для молодых футболистов хотелось бы более хорошую проверку, — передаёт слова Талалаева корреспондент News.ru.