Конечно, мы рады победе, тем более мы не выигрывали недельный цикл. При хорошей игре мы пытаемся расти, забивая гол, стараемся не подпустить соперника. После второго мяча стали более спокойно играть. Наша победа заслужена. Ложка дёгтя — травмы, которые мы получаем. Движение вперёд есть, но людей мало, — сказал Гончаренко на послематчевой пресс-конференции.