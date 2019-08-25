Главный тренер футбольного клуба ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал крупную победу над грозненским «Ахматом» со счётом 3:0 в рамках седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Конечно, мы рады победе, тем более мы не выигрывали недельный цикл. При хорошей игре мы пытаемся расти, забивая гол, стараемся не подпустить соперника. После второго мяча стали более спокойно играть. Наша победа заслужена. Ложка дёгтя — травмы, которые мы получаем. Движение вперёд есть, но людей мало, — сказал Гончаренко на послематчевой пресс-конференции.
Кроме того, наставник «красно-синих» отметил сроки восстановления некоторых травмированных игроков.
Мы оценим состояние Сигурдссона на этой неделе. Вполне возможно, что какое-то время ему надо будет пройти лечение. У Набабкина сложнее — мышечное повреждение и восстановление в течение нескольких недель, — добавил он.