Тедеско: Кутепов может мне сказать о своём желании уйти из «Спартака»

https://static.news.ru/photo/925ed3a8-f425-11ea-b331-fa163e074e61_660.jpg Роман Зобнин и Илья Кутепов Фото: spartak.com

Главный тренер футбольного клуба «Спартак» Доменико Тедеско прокомментировал слухи об интересе турецких клубов к защитнику Илье Кутепову, который пока не провёл ни одного матча за московский клуб в нынешнем сезоне.

На данный момент у нас в центре обороны стабильно играют Самюэль Жиго, Георгий Джикия, Павел Маслов, но Илья может доказать своё право выходить в составе работой на тренировках. Кроме того, он всегда имеет возможность подойти ко мне и сказать о своём желании покинуть клуб, а я готов его выслушать. Но на данный момент Кутепов является игроком «Спартака», — подчеркнул Тедеско.

27-летний Кутепов выступает за «Спартак» с 2012 года. На его счету 91 матч и два гола в составе красно-белых. В новом сезоне он ещё не выходил на поле.

Вместе со «Спартаком» Кутепов становился чемпионом России и выигрывал Суперкубок страны. На счету футболиста также 12 матчей за сборную России.

Ранее наставник «красно-белых» Доменико Тедеско высказался по поводу информации о том, что к нападающему «красно-белых» Эсекьелю Понсе проявляют интерес итальянские клубы, писал NEWS.ru.