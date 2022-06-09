Суперцирк: как российский футбол снова превратился в посмешище За месяц до Суперкубка никто не знает, где пройдет матч

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Игрок фк «Спартак Виктор Мозес и игрок фк Зенит» Далер Кузяев в матче 29-го тура чемпионата России по футболу

Наш футбол безжалостен и беспощаден. За месяц до Суперкубка России никто не знает, где пройдет матч. «Спартак» выдвигает фантастические требования и грозится бойкотом, «Зенит» продвигает свою арену (скорее всего, в Питере матч и состоится), боссы российского футбола наблюдают за происходящим, как зрители в театре — словом, полная неразбериха. А теперь разбираемся во всём по порядку. Пытаемся разобраться.

Итак, 9 июля должен состояться Суперкубок России по футболу между «Зенитом» и «Спартаком». Все последние годы предваряющий новый футбольный сезон матч проходил без каких-либо проблем. Случайно ли, но как только до этого матча дошёл «Спартак» случился настоящий взрыв. Главный корень проблемы — место проведения встречи.

Несколько недель назад инсайдер и журналист Иван Карпов опубликовал письмо с требованиями «Спартака» относительно предстоящего матча. Письмо было адресовано футбольному руководству страны.

Коротко о главных требованиях:

— «Спартак» попросил передвинуть дату матча на 16 июля, сославшись на то, что у «Зенита» было больше времени на восстановление. Напомним, 29 мая «Спартак» обыграл «Динамо» в финале Кубка России.

— Красно-белые предложили провести матч в «Лужниках», вспомнив, как здорово пару недель назад на главной арене страны прошёл Кубок России. Как альтернативу предложили нейтральное поле.

— И напоследок. Чтобы обеспечить чистоту и прозрачность спортивного мероприятия, они порекомендовали пригласить иностранную бригаду арбитров.

Все эти требования кажутся немного фантастическими по ряду причин.

Первый момент. Перенос матча на 16 июля может сказаться на старте нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ). По предварительным данным, чемпионат должен начаться в промежутке между 15 — 18 июля. Если требования «Спартака» будут учтены, то надо будет переносить начало сезона.

Втрой момент. В «Лужниках» очень плотный график на ближайшее время. 2 июля состоится концерт «Руки Вверх», 15 июля — Григория Лепса. Даже если взять дату, предлагаемую красно-белыми, то арену не успеют просто-напросто подготовить.

Третий момент. Очень интересно, какие иностранные арбитры согласятся в нынешней ситуации приехать в Россию на матч Суперкубка страны. Вывеска, конечно, невероятно соблазнительная, но но но.

«Зенит» также успел сделать несколько заявлений. От лица сине-бело-голубых выступил генеральный директор клуба Александр Медведев. Он заявил, что Санкт-Петербург готов принять игру у себя в любой момент. Кажется, слова Медведева были услышаны.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Стадион Газпром Арена

По данным источников, матч в итоге пройдёт в Санкт-Петербурге (официального решения еще нёт). Но только есть одна небольшая проблема. В этот день на арене в Питере запланирован концерт «Руки Вверх». Сергей Жуков накануне сообщил, что с ним не обсуждался вопрос переноса.

Но это лишь часть проблемы. После того, как прошёл слух о том, что матч пройдёт в Питере «Спартак» обозлился пуще прежнего. В клубе намекнули, что они собираются бойкотировать матч.

Во всем этом хаосе и истерии возникают вопросы к некоторым сторонам мероприятия.

Начнём со «Спартака». Конечно, ни для кого не новость, как «Спартак» ведёт себя в информационном поле. Постоянные недовольства, жалобы. Красно-белые — мастера по созданию скандала на ровном месте. И вот ситуация с Суперкубком России — очередное тому подтверждение.

Почему «Спартак» не хочет играть в Петербурге? По двум очевидным причинам: «Зенит» будет играть у себя дома, что для финала не слишком справедливо. Второе — Зенит на своём поле регулярно громит «Спартак», за последние годы было и 7:1 и 5:0 и 5:2. Последний раз красно-белые выигрывали в Питере — в 2012 году. В Москве спартаковцы смотрятся против «Зенита» намного лучше, раз в несколько лет даже выигрывают.

Но возьмём предыдущие розыгрыши Суперкубка. Можете ли вы сходу припомнить ситуацию, когда какой-то из клубов-участников озвучивал свои требования, пожелания? Наверное, нет.

Возьмём «Зенит». Из шести побед в Суперкубке три победы были добыты в Москве. Были ли какие-то недовольства на этот счёт? Вообще нет. А в 2016 году «Локомотив» с «Зенитом» играл в Петербурге, и тоже не проявлял никаких признаков неудовлетворения.

Но ещё более странным кажется поведение футбольных руководителей. Куда логичнее было бы ещё в апреле опередить хозяина встречи и тем самым избавиться себя от целого ряда проблем. Этого сделано не было.

И теперь вместо того, чтобы как-то цивилизованно решить вопрос глава Российской премьер-лиги Ашот Хачатурянц предлагает выбрать место путём жеребьёвки. То есть матч, из которого можно было извлечь хорошую финансовую выгоду, может пройти в не самом удобном для этого месте.

Как бы в итоге не разрешился вопрос с местом поведения матча, впечатления от всего этого действа уже не самые приятные.