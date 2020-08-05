Уже привычно и традиционно новый футбольный сезон открывается матчем за Суперкубок России, в котором предстоит сразиться чемпиону и обладателю Кубка страны. В этом году, как известно, все лавры достались петербургскому «Зениту». Но клуб ведь не может бороться сам с собой. Тогда что ему остаётся? Правильно, всегда есть запасной вариант — в подобных случаях принято предоставлять шанс серебряному призёру чемпионата, которым по праву стал московский «Локомотив». Именно «железнодорожникам» предстоит не позволить «сине-бело-голубым» сделать «золотой хет-трик». NEWS.ru рассказывает, сможет ли «Локомотив» Марко Николича испортить праздник Сергею Семаку и Ко.

«Зенит» потерял Бранислава Ивановича, но приобрёл Деяна Ловрена

Последние несколько лет «Зенит» является самой успешной отечественной командой. Понятно, что в отдельном матче может случиться всё, что угодно, чем и интересен футбол. К тому же, для клуба с берегов Невы московская команда — чуть не самый неудобный соперник: из пяти последних встреч «Зенит» ни разу не выиграл, и только два раза зацепился за ничью, как за спасательный круг. «Красно-зелёные», в свою очередь, взяли верх над противником и в предыдущей борьбе за Суперкубок (3:2), который прошёл в прошлом году на «ВТБ Арене». Сейчас «Зенит», конечно, выглядит впечатляюще. И даже уходы Бранислава Ивановича, Игоря Смольникова и Олега Шатова не кажутся чем-то очень страшным. К тому же, первого должен успешно заменить новоиспечённый защитник Деян Ловрен, который приехал из «Ливерпуля». А то, что хорват моложе серба на пять лет, является только большим плюсом для команды. Из аренды вернулись молодые и жаждущие трофеев Андрей Мостовой и Данил Круговой. И ощущается, что это не последние усиления петербуржцев. Но оставшиеся трансферы мы увидим уже после главной битвы. Тем не менее, следить за «Зенитом» в Суперкубке точно будет интересно, а в новом сезоне и подавно.

Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

Правда, последняя неделя наполнилась слухами о проблемах наставника Сергея Семака с руководством. Но, честно говоря, это больше похоже на классический вброс. Может, тактика для помутнения рассудка «Локо»?

Пока кажется, что именно «сине-бело-голубые» в предстоящей встрече являются безоговорочными фаворитами, хоть в таких матчах лидера выделять и не принято. Для завоевания очередного трофея команде потребуется всего лишь мобилизовать свои ресурсы.

Возвращение Смолова не усилит «Локомотив»

«Железнодорожники» сейчас выглядят совсем не так, какими мы помним их в том победном матче. Новому «машинисту» коллектива, конечно, удалось довезти команду на багаже предыдущего рулевого Юрия Сёмина, но буксовала она знатно. Да и добрались «красно-зелёные» до второго места и прямого попадания в Лигу чемпионов, скорее, благодаря нескольким пенальти, которые были получены с помощью системы видеоповторов, и удачных для них осечек соперников. В «Локо» вернулся Фёдор Смолов, набравшийся опыта в испанской «Сельте». Но вот повесили бутсы на гвоздь Бенедикт Хёведес и Александр Коломейцев, а также поговаривают об уходе Джефферсона Фарфана, который в последних матчах неплохо помог команде. Что из себя будут представлять ребята в матче — непонятно. Эмоциональный фон тоже довольно непредсказуем, как будто у команды пропал огонёк, с которым она раньше блистала на поле. Да и ничего удивительного — «железнодорожникам» явно не хватает той поддержки болельщиков, которая всегда гнала коллектив вперёд.

Фёдор Смолов Сергей Лантюхов/NEWS.ru

После отставки Сёмина фанаты то и дело скандировали оскорбительные кричалки в адрес руководства клуба, а после 20-й минуты игры и вовсе замолкали. Посмотрим, столкнёмся ли мы с подобным в матче за Суперкубок. Пока «Локомотив» подходит к битве в неоднозначном статусе, но это может сыграть ему только на руку. Если «красно-зелёные» «вывезут» за счёт неопределённого к ним отношения, то останется только аплодировать сербскому специалисту и надеяться на смягчение отношения к нему болельщиков.

Футбольный агент Дмитрий Селюк уверен в победе именно «Зенита». По его мнению, у «Локо» нет шансов.