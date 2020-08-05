Уже привычно и традиционно новый футбольный сезон открывается матчем за Суперкубок России, в котором предстоит сразиться чемпиону и обладателю Кубка страны. В этом году, как известно, все лавры достались петербургскому «Зениту». Но клуб ведь не может бороться сам с собой. Тогда что ему остаётся? Правильно, всегда есть запасной вариант — в подобных случаях принято предоставлять шанс серебряному призёру чемпионата, которым по праву стал московский «Локомотив». Именно «железнодорожникам» предстоит не позволить «сине-бело-голубым» сделать «золотой хет-трик». NEWS.ru рассказывает, сможет ли «Локомотив» Марко Николича испортить праздник Сергею Семаку и Ко.
«Зенит» потерял Бранислава Ивановича, но приобрёл Деяна Ловрена
Последние несколько лет «Зенит» является самой успешной отечественной командой. Понятно, что в отдельном матче может случиться всё, что угодно, чем и интересен футбол. К тому же, для клуба с берегов Невы московская команда — чуть не самый неудобный соперник: из пяти последних встреч «Зенит» ни разу не выиграл, и только два раза зацепился за ничью, как за спасательный круг. «Красно-зелёные», в свою очередь, взяли верх над противником и в предыдущей борьбе за Суперкубок (3:2), который прошёл в прошлом году на «ВТБ Арене». Сейчас «Зенит», конечно, выглядит впечатляюще. И даже уходы Бранислава Ивановича, Игоря Смольникова и Олега Шатова не кажутся чем-то очень страшным. К тому же, первого должен успешно заменить новоиспечённый защитник Деян Ловрен, который приехал из «Ливерпуля». А то, что хорват моложе серба на пять лет, является только большим плюсом для команды. Из аренды вернулись молодые и жаждущие трофеев Андрей Мостовой и Данил Круговой. И ощущается, что это не последние усиления петербуржцев. Но оставшиеся трансферы мы увидим уже после главной битвы. Тем не менее, следить за «Зенитом» в Суперкубке точно будет интересно, а в новом сезоне и подавно.
Правда, последняя неделя наполнилась слухами о проблемах наставника Сергея Семака с руководством. Но, честно говоря, это больше похоже на классический вброс. Может, тактика для помутнения рассудка «Локо»?
Пока кажется, что именно «сине-бело-голубые» в предстоящей встрече являются безоговорочными фаворитами, хоть в таких матчах лидера выделять и не принято. Для завоевания очередного трофея команде потребуется всего лишь мобилизовать свои ресурсы.
Возвращение Смолова не усилит «Локомотив»
«Железнодорожники» сейчас выглядят совсем не так, какими мы помним их в том победном матче. Новому «машинисту» коллектива, конечно, удалось довезти команду на багаже предыдущего рулевого Юрия Сёмина, но буксовала она знатно. Да и добрались «красно-зелёные» до второго места и прямого попадания в Лигу чемпионов, скорее, благодаря нескольким пенальти, которые были получены с помощью системы видеоповторов, и удачных для них осечек соперников. В «Локо» вернулся Фёдор Смолов, набравшийся опыта в испанской «Сельте». Но вот повесили бутсы на гвоздь Бенедикт Хёведес и Александр Коломейцев, а также поговаривают об уходе Джефферсона Фарфана, который в последних матчах неплохо помог команде. Что из себя будут представлять ребята в матче — непонятно. Эмоциональный фон тоже довольно непредсказуем, как будто у команды пропал огонёк, с которым она раньше блистала на поле. Да и ничего удивительного — «железнодорожникам» явно не хватает той поддержки болельщиков, которая всегда гнала коллектив вперёд.
После отставки Сёмина фанаты то и дело скандировали оскорбительные кричалки в адрес руководства клуба, а после 20-й минуты игры и вовсе замолкали. Посмотрим, столкнёмся ли мы с подобным в матче за Суперкубок. Пока «Локомотив» подходит к битве в неоднозначном статусе, но это может сыграть ему только на руку. Если «красно-зелёные» «вывезут» за счёт неопределённого к ним отношения, то останется только аплодировать сербскому специалисту и надеяться на смягчение отношения к нему болельщиков.
Футбольный агент Дмитрий Селюк уверен в победе именно «Зенита». По его мнению, у «Локо» нет шансов.
Третий трофей для «Зенита» не за горами. «Локомотив» не сможет оказать сопротивление ни за счёт эмоций, ни за счёт мастерства. Да, коллектив будет стараться, так как Николичу необходимо завоевать доверие болельщиков, он постарается показать мощь. Вернувшийся Смолов — совсем не усиление для команды. А в «Зенит» пришёл Деян Ловрен, которому не нужно дополнительного времени, чтобы влиться в коллектив. Он явно сильнее того же Мурило, сомнений в этом нет. У «Зенита» точно больше шансов, и команда одержит победу в основное время. Может, и будет супербитва, но я бы не ожидал этого, — сказал Селюк корреспонденту NEWS.ru.
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