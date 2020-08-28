Судившего матч «Спартака» и «Сочи» арбитра могут отстранить пожизненно

https://static.news.ru/photo/292853b2-e950-11ea-b588-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Футбольный арбитр Российской премьер-лиги (РПЛ) Алексей Еськов, подвергнутый проверке на полиграфе после скандального матча между московским «Спартаком» и «Сочи», может быть пожизненно отстранён от судейства. Такое предположение в спортивном сообществе возникло из-за задержки вердикта Судейского комитета, который ещё 17 августа отчитался, о завершении расследования.

Тогда генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев сообщил, что арбитр Василий Казарцев отстранён на неопределённое время. По его словам, оба судьи, приглашённые на проверку на полиграфе, прошли процедуру.

Как сообщает «Спорт Экспресс», в отличие от Казарцева Еськов проверку на детекторе лжи провалил. Издание не уточняет, откуда получило такую информацию.

По некоторым данным, в отношении Еськова в скором времени будет проведено дополнительное расследование.

9 августа в матче первого тура РПЛ «Сочи», забив два мяча с пенальти, сумел уйти от поражения во встрече со «Спартаком» и завершить встречу вничью со счётом 2:2. В стане «красно-белых» посчитали, что 11-метровые были назначены несправедливо и потребовали отстранить судейскую бригаду от работы пожизненно.

Вскоре после этого РФС признал некоторые ошибки в судействе и назначил расследование произошедшего. 17 августа стало известно об отстранении Казарцева, писал NEWS.ru.