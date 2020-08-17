РФС отстранил Василия Казарцева

https://static.news.ru/photo/f74d5bb4-e0a6-11ea-8218-fa163e074e61_660.jpg Василий Казарцев Фото: vk.com/eurofoot

Судейский комитет закончил расследование в отношении судей матча «Спартак» — «Сочи» Василия Казарцева и Алексея Еськова. О результатах проверки на детекторе лжи сообщил генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев.

Арбитры успешно прошли проверку на полиграфе по итогам этой игры. Хочу поблагодарить их за сотрудничество. Несмотря на это, РФС принял решения отстранить Василия Казарцева от работы арбитром на неопределённое время, — сказано в сообщении РФС.

Матч первого тура чемпионата России «Спартак» — «Сочи» завершился со счётом 2:2. При этом «Спартак» выигрывал со счётом 2:0, но «Сочи» ушёл от поражения благодаря двум голам с пенальти. Решение об их назначении принимал Казанцев и VAR-ассистент Еськов.

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