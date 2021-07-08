Станислав Черчесов уволен с поста главного тренера

Российский футбольный союз (РФС) расторг контракт с главным тренером сборной по футболу Станиславом Черчесовым. Об этом говорится в Telegaram-канале организации.

В заявлении говорится, что решение о прекращении контракта было обоюдным.Также РФС сообщил , что начнёт поиск нового кандидата на пост главного тренера сборной России.

Черчесов возглавлял сборную России с 2016-го. Под его началом команда пробилась в четвертьфинал на домашнем чемпионате мира 2018 года. На чемпионате Европы этого года россияне не сумели преодолеть групповой этап, заняв последнее место в квартете B.

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