Сроки возобновления чемпионата по футболу должны определить власти РФ

https://static.news.ru/photo/da5750ae-96ab-11ea-af53-fa163e074e61_660.jpg Александр Дюков Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков заявил, что окончательное решение по возобновлению чемпионата России должны вынести органы власти. Так он прокомментировал решение исполкома о возобновлении чемпионата с 21 июня.

Сейчас мы готовы к проведению матчей гораздо лучше, чем в марте. Мы создали протокол, учли все основные требования государственных органов власти, используем наработки наших коллег из других лиг, — цитирует «Чемпионат» Дюков.

По его словам, для возобновления чемпионата предстоит пройти три этапа. На первом — вернуть легионеров в распоряжение российских клубов. На втором — разработать регламент проведения соревнований и утвердить его в Роспотребнадзоре. На третьем этапе — минимизировать ограничения на проведение тренировок и соревнований на региональном уровне.

Как писал NEWS.ru, главный тренер испанского футбольного клуба «Леганес» Хавьер Агирре рассказал о дате возобновления внутреннего чемпионата страны. Он сообщил, что 20 июня возобновится розыгрыш Ла Лиги, а через пять недель, 26 июля, он официально закончится. Игры будут проводиться в субботу и воскресенье, а также в среду и четверг.

Директор Бундеслиги (высший футбольный дивизион Германии) Кристиан Зейферт ранее объявил, что игры чемпионата страны по футболу возобновятся 16 мая.