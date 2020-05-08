Стала известна точная дата возобновления чемпионата Испании по футболу

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Главный тренер испанского футбольного клуба «Леганес» Хавьер Агирре рассказал о дате возобновления внутреннего чемпионата страны.

20 июня мы возобновим розыгрыш Ла Лиги, а через пять недель мы официально закончим — 26 июля. Игры будут проводиться в субботу и воскресенье, а также в среду и четверг, — цитирует Агирре Marca.

Практически везде приостановлены чемпионаты по футболу из-за пандемии инфекции коронавируса, вспышка которого была зафиксирована в конце 2019 года в китайском городе Ухань. С того момента и по данным на 8 мая всего заболевших более 3,8 млн человек, среди которых свыше 269 тысяч человек погибли, более 1,2 млн выздоровели.

Ранее NEWS.ru писал, что и в Германии определились с датой возобновления футбольного чемпионата