В Германии определились с датой возобновления футбольного чемпионата

https://static.news.ru/photo/5b872fde-9074-11ea-88a5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Директор Бундеслиги (высший футбольный дивизион Германии) Кристиан Зейферт объявил, что 16 мая возобновятся игры чемпионата страны по футболу.

Как передаёт Deutsche Welle, одним из первых матчей будет так называемое рурское дерби — «Боруссия» (Дортмунд) против «Шальке» (Гельзенкирхен). Также возобновятся игры во второй Бундеслиге. Встречи пройдут без зрителей. Таким образом, Германия станет первой страной, которая возобновит футбольные соревнования после вызванной пандемией коронавируса паузы.

В турнирной таблице Бундеслиги лидирует мюнхенская «Бавария» с 55 очками, дортмундская «Боруссия» занимает второе место с четырёхочковым отставанием. До вынужденного перерыва в Бундеслиге было сыграно 25 туров из 34.

Ранее о возобновлении чемпионата по футболу в мае «при соблюдении определённых правил» объявила федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, писал NEWS.ru. Политик коснулась темы футбола после того, как констатировала успешное прохождение страной первого этапа пандемии.