В Германии определились с датой возобновления футбольного чемпионата

Директор Бундеслиги (высший футбольный дивизион Германии) Кристиан Зейферт объявил, что 16 мая возобновятся игры чемпионата страны по футболу.
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В турнирной таблице Бундеслиги лидирует мюнхенская «Бавария» с 55 очками, дортмундская «Боруссия» занимает второе место с четырёхочковым отставанием. До вынужденного перерыва в Бундеслиге было сыграно 25 туров из 34.
Ранее о возобновлении чемпионата по футболу в мае «при соблюдении определённых правил» объявила федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, писал NEWS.ru. Политик коснулась темы футбола после того, как констатировала успешное прохождение страной первого этапа пандемии.
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