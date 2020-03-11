https://static.news.ru/photo/756ac178-637d-11ea-b393-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Футбольный клуб «Спартак» пока не принял решения относительно продаж билетов на ближайший домашний матч столичной команды с «Уфой», который состоится пятого апреля и попадает под запрет проведения массовых мероприятий.

Как стало известно NEWS.ru, руководство «красно-белых» ждёт решения от Российского футбольного союза, после чего начнут обсуждать дальнейшие шаги.

10 марта мэр Москвы Сергей Собянин объявил о запрете проведения в городе мероприятий, в том числе и спортивных, с численностью участников выше пяти тысяч человек до 10 апреля. Это связано с распространением инфекции коронавируса.

За два месяца эпидемии в мире коронавирусом заразились более 114 тысяч человек. Скончались более 4 тысяч, выздоровели более 64 тысяч заразившихся. Жертвами вируса чаще становятся люди старше 50 лет.

Другой футбольный клуб ЦСКА уже приостановил продажу билетов на ближайшие домашние матчи чемпионата России, которые пройдут 15 марта с «Уфой» и 22 марта с «Зенитом», ранее писал NEWS.ru.