«Сочи» обыграл «Ротор» и вышел на второе место в РПЛ

https://static.news.ru/photo/e2dcc804-e4ac-11ea-9ba5-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/fc.rotor

На стадионе «Волгоград Арена» завершилась игра между футбольными клубами «Ротор» и «Сочи». Последнему удалось одержать победу со счётом 2:1.

Первый гол на 21-й минуте забил хавбек сочинской команды Никита Бурмистров. Однако во втором тайме нападающему «Ротора» Камилю Муллину удалось сравнять счёт. Спустя несколько минут Бурмистров оформил дубль.

Таким образом, ФК «Сочи» вышел на второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В активе команды восемь очков. «Ротор» находится на последнем месте с одним очком.

Как писал NEWS.ru, ранее футбольному клубу «Зенит» удалось с разгромным счётом победить «Тамбов». Матч проходил на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Встреча закончилась со счётом 4:1.