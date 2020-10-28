А ведь были надежды: как «Челси» разгромил «быков» из Краснодара

Дебютант Лиги чемпионов «Краснодар» ещё в первом туре группового этапа дал понять, что выход в самый элитный еврокубковый турнир для них не предел мечтаний, — они выстояли на выезде в Ренне. Казалось, что первый в истории домашний матч придаст команде ещё больше положительного импульса, что поможет пусть и не выиграть, но хотя бы доставить минимальные проблемы лондонскому топ-клубу. Однако на этот раз не получилось. «Челси» на уровне расправился с «Краснодаром». Как это было, рассказывает NEWS.ru.

Стартовые потери

Начало нового еврокубкового сезона обернулось для «Краснодара» большими кадровыми трудностями. Ещё в первом туре группового этапа Лиги чемпионов из обоймы выпала целая группа ключевых футболистов. Ари, Вандерсон и Дмитрий Стоцкий не смогли принять участие в выездной встрече против «Ренна» из-за травм, а у Реми Кабелла и Евгения Маркова выявили положительный тест на коронавирус. К домашнему матчу с «Челси» ситуация не просто не улучшилась, а усугубилась. На этот раз команде не мог помочь и Сергей Петров.

Однако не один «Краснодар» страдал из-за потерь. Команда Лэмпарда приехала в Россию тоже не в полном составе. Вратарь Кепа Аррисабалага получил повреждение, защитник Марко Алонсо отбывал дисквалификацию, а вот почему не прилетел на матч другой защитник «синих» Тиаго Силва, так и осталось загадкой. Впрочем, сказать, что из-за этого команда предстала не в оптимальном составе, язык не повернётся. Лондонцы даже с Антонио Рюдигером и Хакимом Зиешом выглядели мощно.

Спасительная штанга и ошибка Сафонова

Матвей Сафонов Алексей Филиппов/РИА Новости

Пожалуй, цитата матча перед началом игры «Краснодар» — «Челси» была произнесена главным наставникам лондонской команды Фрэнком Лэмпардом. Он честно признался, что не был знаком с командой до жеребьёвки Лиги чемпионов. Видимо, прослышав об этом, игроки «Краснодара» решили устроить лондонцам «приятное» знакомство.

Несмотря на то что мяч под свой контроль с первых же минут взял «Челси», атаками сначала отметились именно футболисты «Краснодара». На третьей минуте от угла штрафной нанёс сильный удар Маркус Берг, но мяч пролетел мимо, и сразу вслед за ним Даниил Уткин направил мяч в дальний угол ворот. Лондонцев спас голкипер Эдуард Менди, который дотянутся до мяча. Впрочем, все старания «быков» на стартовых минутах чуть было не загубил Кайо. Бразильский полузащитник «Краснодара» снёс Тимо Вернера в штрафной, что привело к пенальти в створ ворот Матвея Сафонова. К счастью, пижонское исполнение 11-метрового со стороны Жоржиньо обернулось попаданием мяча в штангу, а затем в спину Сафонова.

Незабитый пенальти воодушевил «быков». На 20-й минуте был отличный момент у Тонни де Вилены. Нидерландский полузащитник проник в штрафную и нанёс мощный удар в сторону ворот Менди, мяч пролетел в нескольких метрах от штанги.

Вторая половина первой сорокапятиминутки прошла всё-таки под диктовку лондонцев. «Синие», с одной стороны, заметно прибавили в прессинге, с другой — стали более активно действовать у ворот Сафонова. Сначала удар Зиеша снёс Кайо макушкой головы, следующий удар марокканца не вызвал проблем у Сафонова. А вот с ударом Хадсона-Одои голкипер «Краснодара» не справился. Британский футболист принял передачу в штрафной «Краснодара», развернул под правую ногу и пробил низом — мяч от рук Сафонова залетел в ворота. Досадная ошибка вратаря.

Пенальти, который решил всё

Алексей Филиппов/РИА Новости

Начало второго тайма было за игроками «Краснодара». Оба раза отличился Юрий Газинский. Сначала полузащитник получил пас в свободную зону в штрафной, нанёс удар, но мяч заблокировали. В следующем эпизоде Газинский принял мяч, который из угла доставил Чернов, и пробил с полулёта. На этот раз помешала перекладина. Через несколько минут отметился Берг, среагировал Менди. Хоть открыть собственный счёт у краснодарцев никак не получалось, но позитивный момент заключался в том, что они заметно увеличили давление во втором тайме. Это заметил и наставник «Челси», который среагировал на активность «быков» тройной заменой.

Впрочем, не замены стали следствием второго гола «Челси». После прострела Пулишича мяч попал в вытянутую руку Мартыновича — пенальти зафиксировал арбитр! Вернер на этот раз был точным. Не успели оправиться «быки», как Зиеш, оказавшись в штрафной, пробил из-под двух защитников — мяч отправился в дальний угол ворот. Но и это не всё. Последнее слово в этой встрече сказал Пулишич, который через ноги Сафонова доставил мяч в сетку ворот. На табло появились досадные числа — 0:4.

В оставшееся время краснодарцы вряд ли могли исправить ситуацию, сколько бы ни старались. В итоге первый домашний матч в Лиге чемпионов завершился для них разгромом.