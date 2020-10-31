Слуцкий оценил игру «Рубина» в победном матче с «Арсеналом»

https://static.news.ru/photo/b945dd70-1b87-11eb-bc82-fa163e074e61_660.jpg Леонид Слуцкий Фото: rubin-kazan.ru

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий на послематчевой пресс-конференции оценил игру своей команды в домашней игре против тульского «Арсенала», в которой клуб из Татарстана победил со счётом 3:1.

По словам наставника, его игроки начали встречу неважно. Игра началась рано, как никогда в этом сезоне, поэтому спортсменам пришлось «переключить тумблер» после 15-й минуты. Тогда казанцы прибавили в скорости, реализовали свои моменты и далее уже играли по счёту. Слуцкий подчеркнул, что по итогу матча к своей работе у него накопилось больше вопросов, чем к футболистам.

В идеале мне хотелось бы, чтобы мы больше контролировали мяч, сочетали позиционные и быстрые атаки, чтобы правильнее управляли игровым ритмом. Всегда есть куда стремиться, — отметил тренер.

Слуцкий провёл несколько замен, когда «Рубин» уже вёз 3:0. По его собственной оценке, некоторые тренерские решения ослабили игру команды, а другие, напротив, усилили. Как сказал специалист, у него не было равноценной замены в линии атаки выбывшему из-за болезни Ивану Игнатьеву. Тренер подчеркнул, что некоторых не вышедших на поле футболистов (например, Хвичу Кварацхели) нельзя заменить безболезненно, а запасные игроки, появившиеся на газоне по ходу встречи, выступали не на своих профильных позициях.

При счёте 3:0 мы не расслабились, просто подустали. Тяжёлая погода, пошло большое количество микроповреждений, высокая степень утомления. И одно дело, когда ты терпишь какие-то моменты при счёте 0:0 или минимальном преимуществе, а другое дело, когда счёт даёт подсознательно возможность расслабиться, — сказал Слуцкий.

Он добавил, что недоволен описанным раскладом, но считает нужным объяснить, почему всё произошло именно так.

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