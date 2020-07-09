Скончался бывший тренер сборной СССР по футболу Сальков

https://static.news.ru/photo/73c1e9c0-c1e0-11ea-84a7-fa163e074e61_660.jpg Владимир Сальков Фото: Игорь Уткин/ТАСС

Бывший тренер сборной СССР по футболу Владимир Сальков умер в возрасте 83 лет.

О смерти специалиста сообщила пресс-служба московского футбольного клуба ЦСКА, в котором он занимал должность спортивного директора с 2003 по 2007 год. Клуб выразил свои соболезнования родным и близким Салькова.

Сальков был вторым тренером в главной и олимпийской сборных СССР, выиграв в 1988 году золотые медали Олимпиады в Сеуле. В 1982–1983, 1989–1990 годах возглавлял олимпийскую сборную, также работал главным тренером в донецком «Шахтёре», московском «Торпедо», волгоградском «Роторе» и сборной Узбекистана.

Ранее NEWS.ru сообщал, что серебряный призёр чемпионата Европы по футболу 1972 года в составе сборной СССР Владимир Трошкин скончался на 73-м году жизни. Трошкин выступал в донецком «Шахтёре», «Днепре», а также в киевских СКА и «Динамо». В составе последнего он стал победителем Кубка обладателей кубков и Суперкубка УЕФА. Помимо этого, Трошкин трижды был включён в список 33 лучших футболистов СССР (1974, 1975, 1976).