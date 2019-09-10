Фото: museum.fc-zenit.ru

Генеральный директор футбольного клуба «Спартак» (Москва) Томас Цорн выразил надежду, что участие «красно-белых» в турнире Florida Cup в США позволит увеличить количество болельщиков за океаном.

Участие во Florida Cup — это возможность расширить нашу базу болельщиков за океаном. Надеюсь, у «Спартака» появится много новых поклонников в США, — приводит слова гендиректора клубная пресс-служба. Как сообщалось,...