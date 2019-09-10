https://static.news.ru/photo/fbb70714-d39f-11e9-beb3-fa163e074e61_660.jpg Жаирзиньо Питер Фото: jarzinho.pieter/facebook.com

Голкипер сборной Кюрасао по футболу 31-летний Жаирзиньо Питер скончался перед матчем Лиги наций КОНКАКАФ с Гаити.

Как сообщает Goal.com, голкипер умер в своём номере в отеле 9 сентября, где сборная остановилась в преддверии матча. Причиной смерти стал сердечный приступ. Тело футболиста нашли его партнёры.

Питер выступал за сборную с 2013 года, сыграв 12 матчей. На протяжении всей карьеры защищал цвета клуба «Сентро Домингито» из Виллемстада.

Встреча сборных, которая состоится 10 сентября, перенесена не будет.

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