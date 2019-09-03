На 50-м году жизни скончался трёхкратный олимпийский чемпион по биатлону норвежец Хальвард Ханевольд.
Спортсмен был найден мёртвым у себя дома в Аскере. У него остались жена и двое детей. Подробности случившегося пока не раскрываются, передаёт издание
Президент Норвежского биатлонного союза Арне Хортен выразил свои соболезнования семье умершего, отметив его заслуги.
Ранее News.ru писал, что экс-мистер Олимпия, один из близких друзей актёра Арнольда Шварценеггера Франко Коломбо умер. Ему было 78 лет.