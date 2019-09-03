https://static.news.ru/photo/c52dc138-ce7c-11e9-91be-fa163e074e61_660.jpg Хальвард Ханевольд Фото: Федор Савинцев/ТАСС

На 50-м году жизни скончался трёхкратный олимпийский чемпион по биатлону норвежец Хальвард Ханевольд.

Спортсмен был найден мёртвым у себя дома в Аскере. У него остались жена и двое детей. Подробности случившегося пока не раскрываются, передаёт издание Budstikka .

Президент Норвежского биатлонного союза Арне Хортен выразил свои соболезнования семье умершего, отметив его заслуги.

Ранее News.ru писал, что экс-мистер Олимпия, один из близких друзей актёра Арнольда Шварценеггера Франко Коломбо умер. Ему было 78 лет.