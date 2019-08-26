Полузащитник грозненского «Ахмата» Антон Швец в эксклюзивном интервью News.ru поделился своими эмоциями после поражения от ЦСКА (0:3) в матче седьмого тура чемпионата России. Хавбек остался недоволен работой судей.

— Что произошло с командой? Неплохо начинали встречу, но после первого пропущенного мяча немного сникли.

— Да, показывали неплохой футбол, но пропустили в первом тайме. На вторую половину вышли настроенными отыграться, создали хороший момент, который реализовать не смогли. Плюс арбитр не поставил чистейший пенальти в ворота ЦСКА. Сейчас это всего лишь отговорки, мы сами виноваты в таком итоговом результате.

— Как вам судейство в целом? Игроки «Ахмата» частенько апеллировали к арбитру по ходу встречи.

— Судья был на стороне ЦСКА. В первом тайме было несколько моментов, когда можно было наказывать «армейцев» за игру рукой, но этого не было сделано. А во вторые 45 минут рефери не поставил пенальти в ворота соперника. В раздевалке пересмотрели эпизод — надо было указывать на «точку».

— Будет ли лучше, если на каждом матче РПЛ будет работать система VAR?

— Думаю, 100 процентов, что станет лучше. По крайней мере, для нас.

Сергей Булкин/News.ru

— Рашид Рахимов на послематчевой пресс-конференции говорил, что не хватало в центре поля Дениса Глушакова. Согласны с ним?

— Мы всю неделю наигрывали состав вместе с Глушаковым в центре поля, но в последний момент Денис получил травму, которая не позволила ему оказаться в заявке на игру. Может быть, где-то его и не хватало, но я считаю, что Одисе Роши выглядел неплохо.

— Семь туров и лишь семь набранных очков. В чем причина такого старта сезона?

— Мы забиваем крайне мало, а пропускаем очень много. Ничего, не будем акцентироваться на негативе, надо продолжать работать. Только так можно выбраться из сложившейся ситуации.

— «Ахмат» всегда уверенно действовал в обороне, но 11 пропущенных мячей — это очень много. Есть какое-то объяснение этому?

— Не знаю. Оборона — это ведь не только защитная линия, но и действия всей команды. Поэтому я бы не стал обвинять наших защитников, мы все виноваты в том, что пропускаем неприлично много.

— Что сказал главный тренер после игры? Понятно, что такой исход явно не натолкнул Рашида Рахимова на какие-то хвалебные речи.

— Он особо много не говорил, был на эмоциях. Сейчас вернёмся в Грозный и будем разбираться в том, где и какие ошибки мы допустили. Надо продолжать работать, тогда и результаты улучшатся.

— Не боитесь, что глава Чеченской республики Рамзан Кадыров зайдёт в раздевалку «Ахмата» после ближайшего домашнего матча и выскажет всё относительно нынешнего положения клуба в премьер-лиге?

— Да мы всё сами понимаем, что надо собраться. Не дело ведь и дальше показывать такой футбол.