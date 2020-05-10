Шесть клубов Серии А не выдают зарплату футболистам с января

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Несколько клубов итальянской футбольной Серии А не выдают заработную плату игрокам с января.

Не менее шести клубов задерживают зарплату. На данный момент футболисты ведут переговоры с руководством команд на тему сокращения выплат. Футболисты хотят убедиться в том, что в случае понижения заработной платы, средства пойдут отправленным в отпуск сотрудникам или в фонд помощи полупрофессиональным и женским командам, сообщает La Repubblica.

Ранее итальянский футбольный клуб «Рома» заявил, что возобновит тренировочный процесс после 4 мая. К тренировкам также приступят футболисты «Лацио», «Наполи», «Болоньи», «Пармы», «Сассуоло» и «Фиорентины», писал NEWS.ru.