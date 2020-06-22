Футбольный агент Селюк сравнил Прядкина с Мутко

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Футбольный агент Дмитрий Селюк после ситуации произошедшей в матче 23-го тура «Сочи» — «Ростов» (10:1) сравнил президента Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергея Прядкина с Виталием Мутко, который возглавлял Российский футбольный союз в 2005–2009, 2015–2018 годах.

При всём уважении к Виталию Леонтьевичу [Мутко], он был везде и нигде. И вот как раз Прядкин — это второй Виталий Леонтьевич, — сказал Селюк корреспонденту NEWS.ru.

17 марта 2020 года состоялось заседание общего собрания клубов РПЛ, на котором Сергей Геннадьевич Прядкин единогласно был выбран президентом премьер-лиги на новый пятилетний срок.

Полное интервью с футбольным агентом можно прочитать на сайте NEWS.ru в разделе «Спорт».