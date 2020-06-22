Селюк: если Миранчук уйдёт из «Локомотива», клуб станет аутсайдером

Футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что возможный уход полузащитника Алексея Миранчука из московского «Локомотива» сделает клуб аутсайдером Российской премьер-лиги.
Несмотря на то что Сёмин заявлял, что не отпустил Алексея Миранчука в «Милан», у Лёши прописано, что если он захочет или кто-то заплатит, у него есть отступные, и он спокойно покинет клуб. Это уже утка. Если бы «Милан» хотел, его бы приобрели. Но если Миранчук уйдёт из «Локомотива», то клуб вообще станет аутсайдером. Ушёл Сёмин, а направление Кикнадзе попахивает... — сказал Селюк корреспонденту NEWS.ru.
20 апреля 2013 года состоялся дебют Миранчука в российской Премьер-лиге за «железнодорожников». 24-летний хавбек является чемпионом России в сезоне 2017/2018, обладателем Суперкубка страны 2019 и трёхкратным обладателем Кубка России.
Полное интервью с футбольным агентом можно прочитать на сайте NEWS.ru в разделе «Спорт».
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