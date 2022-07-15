«Сегодня умер мой близкий друг»: Гаврилов о смерти Ярцева Ветеран «Спартака» Гаврилов заявил, что Ярцев был веселым и простым человеком

Фото: Viktor Chernov/Russian Look

Георгий Ярцев

Ветеран «Спартака» Юрий Гаврилов в разговоре с NEWS.ru отреагировал на смерть бывшего тренера сборной России Георгия Ярцева. Он заявил, что сегодня умер его близкий друг.

Я был в шоке. Тяжело что-либо говорить, когда умирают близкие люди. Он был невероятным человеком: веселым, простым, добрым. А каким он был футболистом, вы знаете сами. Сегодня умер мой близкий друг, — заявил Гаврилов в разговоре с NEWS.ru.

О смерти Георгия Ярцева стало известно 15 июля. В качестве тренера Ярцев возглавлял московские клубы «Спартак», «Динамо», «Торпедо». Он был наставником волгоградского «Ротора», а также молдавского «Милсами». Под его руководством «Спартак» стал чемпионом страны в 1996 году. Также специалист возглавлял сборную России, с которой пробился на чемпионат Европы — 2004.

Ранее бывший нападающий московского «Спартака» Александр Козлов, в последнее время выступавший за «Зоркий» (Красногорск), ушел из жизни. Ему было 29 лет.