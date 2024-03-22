Сборная Украины по футболу вышла в финал квалификации Евро-2024

Фото: Ralf Ibing/firo Sportphoto/Global Look Press

В полуфинале квалификации чемпионата Европы по футболу 21 марта сборная Украины обыграла команду Боснии и Герцеговины со счетом 2:1, получив возможность сыграть за путевку на Евро-2024 с Исландией. Все голы, в том числе в ворота Украины, были забиты украинскими игроками.

На 56-й минуте при ничейном счете мяч в свои ворота загнал Николай Матвиенко. На 85-й минуте Роман Яремчук сравнял счет, а через три минуты Артем Довбик забил в ворота сборной Боснии и Герцеговины победный гол. В финале квалификации Евро-2024 Украина встретится с Исландией, которая выиграла у Израиля со счетом 4:1.

На товарищеской встрече в Москве на стадионе «ВТБ Арена», состоявшейся 21 марта, сборная России разгромила сербскую команду со счетом 4:0. Встреча с Парагваем состоится на том же стадионе 25 марта. Матч с Сербией стал для российской команды первым с ноября 2021 года против европейской сборной.

После игры с сербами стало известно, что несколько стран оказывали на республику сильное давление, чтобы она отказалась от товарищеского матча со сборной России. Как заявил президент Российского футбольного союза Александр Дюков, восточноевропейская республика показала, что такое настоящее партнерство.