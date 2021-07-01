Самый дорогой безработный: Месси покинул «Барселону», но это не конец

В это невозможно поверить, но наступил день, который наверняка многим казался невозможным. Спустя 7504 дня Лионель Месси перестал быть игроком «Барселоны» — у футболиста 1 июля истёк контракт с «сине-гранатовыми». Вот так Месси попрощался с командой, в которой он стал чуть ли не лучшим игроком в истории футбола. Однако не стоит убиваться горем раньше времени. Этот мощный союз распался не навсегда. Когда Месси вернётся в «Барселону»? Почему новое соглашение нельзя было подписать раньше? Рассказываем о странной истории, в которой точно будет счастливый финал.

Остались нюансы

За несколько часов до истечения контракта Месси президент «Барселоны» Жоан Лапорта сделал очень важное заявление.

Мы хотим, чтобы он остался, — а Месси хочет остаться, мы на верном пути, — заявил Лапорта в интервью Onda Cero.

Слова Лапорта — это, с одной стороны, попытка сбавить градус внимания к тому обстоятельству, что Месси на некоторый период окажется в свободном плавании. С другой — это сигнал-предупреждение для многих клубов, которые давным-давно жаждут заполучить звезду мирового футбола. Месси наш, его трогать нельзя, читается между строк в сообщении Лапорта. Но желания и слова представителей клуба — это только одна сторона медали. Причём менее значимая. Главное, что остаться желает сам футболист.

Что в таком случае им мешает заключить новое соглашение? Дело в том, что решаются последние нюансы по контракту. К слову, этот контракт у футболиста непростой.

Лионель Месси twitter.com/wearemessi

10 лет в «Барселоне»

Согласно условиям нового соглашения, всего Месси в «Барселоне» должен провести 10 лет: два сезона в составе «сине-гранатовых», три года в американской Главной лиге футбола (MLS) в роли посла каталонской команды и оставшиеся пять лет в структуре каталонской команды. По возвращении из Америки у футболиста будет опция выбрать подходящую должность для себя.

Но важно другое: из-за непростой финансовой обстановки в клубе, которая только усложнилась в период коронавируса, «Барселоне» пришлось в срочном порядке разгружать финансовую ведомость. Первым шагом в этом отношении стал разрыв отношений со старыми и дорогими звёздами команды. Так, прошлым летом каталонский клуб покинули Луис Суарес, Иван Ракитич и Артуро Видаль. Однако этого оказалось недостаточно.

В итоге даже Месси пришлось урезать зарплату. Для сравнения: по последнему контракту, который у него действовал с 2017 по 2021 год, он получил €555 млн. Сейчас же, по новому соглашению, за первые четыре года аргентинец заработает €240 млн. Разница ощутимая, верно? Скорее всего, стороны как раз пытаются утрясти последние вопросы по бонусам и другим статьям дохода в новом контракте.

Лионель Месси Сергей Булкин/NEWS.ru

Лапорта сохранил Месси

Впрочем, несмотря на то что Месси формально находится без клуба, сейчас ситуация намного спокойнее (можно даже сказать, что вообще всё в порядке), чем год назад. Прошлым летом Месси чуть было по-настоящему не ушёл из клуба, который его воспитал. Он даже оповестил «Барселону», что намерен уйти.

К такому шокирующему решению его сподвиг Жозеп Бартомеу, бывший президент «сине-гранатовых». У Лео с Жозепом были очень натянутые отношения. Особенно в последние годы. Аргентинец открыто его недолюбливал и критиковал. Оно и понятно: Жозеп делал всё, чтобы разозлить аргентинца. Бартомеу платил фейковым аккаунтам за критику лидеров команды, позвал на должность тренера Рональда Кумана (поначалу Лео с ним не очень ладил), убрал из команды друга Суареса, да и в целом привёл клуб к финансовому кризису.

Благо до крайних мер в итоге не дошло. Да и Жозеп, к счастью для Месси, вскоре покинул клуб, а на его место пришёл Лапорта. Возвращение Жоана в «Барселону» (ранее руководил клубом с 2003 по 2010 год) — определяющий фактор в нынешнем спокойствии вокруг будущего Месси. Футбольный функционер с большим каталонским бэкграундом уж точно знает, как сохранить Месси. Он уже это сделал. Осталось только официальное подтверждение.